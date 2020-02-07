Найдены родные женщины с провалами памяти, которая ночевала в омской больнице

История Надежды Малышевой из Перми, которая ночевала в приемном покое одной из омских больниц, заставила сопереживать ей многих. Женщина пожаловалась на потерю памяти и очень просила помочь найти ей родственников. Правда, помнила она свою жизнь мало и отдельными фрагментами. Рассказала женщина, что долго жила в Тюмени, вспомнила про сына по имени Руслан и родного брата Федора.

Несколько недель полиция и волонтеры искали ниточки, которые могли привести к семье Надежды Малышевой. И нашли, но хэппи-энда в этой истории, к сожалению, не будет. Она оказалась гораздо прозаичнее рассказов самой пермячки.

В Пермском крае живет родной брат Надежды инвалид-колясочник по имени Федор. Он признался, что давно не общался с сестрой. Родственник считал, что она вообще умерла. Помочь ей в сложившейся ситуации брат не может.

Нашли и того самого сына Руслана. Ему сейчас 25 лет, и он далеко не единственный ребенок Малышевой. У нее еще есть две дочери, которым сейчас 19 и 20 лет соответственно. О них Надежда почему-то не вспомнила. Как оказалось, все трое детей воспитывались в детдоме. Родную мать они никогда не знали. Одна из дочерей пыталась найти мать-кукушку, но поиски успехом не увенчались. Об этом сообщает издание Взгляд.ру.

Омская полиция передала эту информацию самой Малышевой. Возвращаться на родину к детям женщина, судя по всему, не планирует. На этом ее историю можно считать исчерпанной. Помочь женщине, которая никогда не воспитывала своей детей, сейчас нечем. Надежду пытались устроить в социальный центр, но находиться там она отказалась в письменной форме. После всего этого пермячка снова отправилась жить на улицы Омска.