Перед началом суда по омской казарме, где погибли 24 десантника, прошел митинг в поддержку полковника Пономарева

В Омске прошел очередной митинг в поддержку бывшего начальника 242 Учебного Центра ВДВ в поселке Светлый Олега Пономарева. 12 июля 2015 года там случилась трагедия: перед самым отбоем солдат рухнула недавно отремонтированная казарма. Под ее руинами погибли 24 человека, многие на всю жизнь остались инвалидами. Одним из виновных в этом признали полковника Пономарева, который отдал приказ о заселении срочников в ту самую казарму.

Во время митинга, который прошел 8 февраля у СКК имени Блинова, страсти кипели ровно так же, как и 5 лет назад. В первые дни после трагедии матери погибших уже выходили в центр Омска и требовали отпустить полковника Пономарева. Даже сейчас, спустя 5 лет, у пришедших постоять за правду было тяжело на душе. В основном это были бывшие военные, десантники и близкие срочников. Эту боль не способно заглушить даже время - в один момент не стало 24 молодых здоровых парней, которые мечтали служить своей Родине.

24-летний Руслан выложил общий снимок со своими сослуживцами за несколько асов до трагедии. Фото: соцсети / vk.com, Руслан Шабанова Шабанов

На скамье подсудимых помимо полковника и руководителя фирмы "РемЭксСтрой", которая производила ремонт, еще 8 человек. Следствие продолжалось почти 5 лет. И главная претензия к Пономареву в том, что он отдал приказ о заселении в казарму, не убедившись в ее надежности.

Митингующие в очередной раз напомнили, что другого выхода у него не было - строители не успевали закончить объект в срок. Глубокой осенью несколько рот десантников приходилось жить прямо в палатках на плацу. Из-за этого у многих начались болезни и даже пневмония. Пономарев неоднократно писал руководству десантных войск, но там брать на себя ответственность не спешили. В итоге, когда уже нельзя было тянуть, начальник части отдал приказ о заселении. Тем более, что все компетентные военные ведомства ("Славянка", СМУ-916 и др.) поставили свои подписи под актами приемки ремонта казармы.

Люди в Омске 8 февраля, как сообщает Сибирь.Реалии, вышли с плакатами "Нет фальшивой экспертизе", "Долой фабрикованию дела" и "Снять обвинения с полковника Пономарева". Сам он, кстати, после трагедии частично признал свою вину и извинился перед матерями за то, что не смог уберечь их сыновей. Несколько лет назад он перевелся обратно на службу в Рязань, однако каждый год 12 июля Пономарев приезжает в 242 Учебный Центр ВДВ, чтобы почтить память погибших солдат.

Девушка проводила Максима в армию всего 24 дня назад. И не дождалась. Фото: соцсети / vk.com, Максим Игнатенко

Однако нашлись на митинге и те, кто не так благосклонен к военному. Свое отношение к Олегу Юрьевичу Пономареву выразила мать одного из погибших десантников. У нее, конечно, своя правда.

Начальник 242-го учебного центра ВДВ Олег Пономарев частично свою вину призналФото: Андрей КУТУЗОВ

- На ремонт этой казармы потратили огромные деньги. В итоге все сделали абы как и с нарушениями. Угробили казарму и наших сыновей, а их туда незаконно заселили. Кто-то спросит, а причем тут Пономарев? Но мы своих сыновей доверили не строителям, а командованию, военным. Это командир должен был следить за безопасностью. Суд во всем разберется, - сказала во время митинга мама погибшего срочника Максима Игнатенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/529032" frameborder="0"></iframe> Обрушение казармы ВДВ в Омске 12 июля.

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