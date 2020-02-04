Таксист посмеялся над истерией вокруг коронавируса и стал возить омичей в противогазе

На новый уровень выходит история с китайским коронавирусом, от которого погибли уже сотни человек. У некоторых вместо страха и паники все новости про заразу вызывают только смех и юмор. Надоело бояться омскому таксисту. Ситуацию вокруг коронавируса он перевел в шутку. И вышел на очередную смену в костюме химической защиты и противогазе.

Видео с реакцией пассажиров на такого водителя таксист выложил в своем Instagram. На кадрах видно, как в машину садится омичка в маске.

- Вы из Китая? - шутит таксист.

- Почти, - улыбается девушка.

- Ой, я тогда надеваю. Заражусь, - натягивает водитель на голову противогаз под заливистый смех сибирячки.

Другой пассажир тоже оценил юмор водителя.

- Вы из Китая?

- Да, вчера прилетел.

- Какой Китай! Вы что творите-то! - наигранно паникует таксист и натягивает резиновые перчатки.

- Можно я вас сфотографирую? - смеется омич на заднем сидении.

- У меня аж руки затряслись, - продолжает водитель.

Некоторые оценили шутки омского таксиста. Но все же юмор поняли не все. По мнению омичей, смех в ситуации с коронавирусом вряд ли уместен. От заразы умерли уже сотни человек, и уже начинают закрывать границы. Комментировать реакцию горожан в соцсетях на свои шутки сам водитель пока не стал.