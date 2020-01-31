2020-01-31T07:24:16+03:00
Общество

В Омской области сотрудники СКР провели уроки мужества ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

На уроках мужества детям рассказал о подвиге простых жителей города на Неве
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Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
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Сотрудники следственного управления в рамках акции Следственного комитета Российской Федерации провели в подшефных детских социальных учреждениях тематические уроки мужества, рассказав о подвиге простых жителей города на Неве в изнурительном противостоянии вражеским войскам, окружившим Ленинград.

Продемонстрировав подготовленный Следственным комитетом фильм «Несломленный Ленинград», а также уникальные фотоматериалы, сотрудники следственного управления в доступной форме рассказали детям о длительных голодных днях блокады, о том, как выживали несломленные духом соотечественники, как поддерживали друг в друге веру в Победу, делили застывшие на морозе кусочки хлеба, оберегали жизни детей, жертвуя собственными.

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Следователи на встречах с воспитанниками подшефного детского дома и трех социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних не только рассказали о блокаде, но и провели параллели между жизнью людей во время войны в Ленинграде и в тыловом Омске, принявшем 17 тысяч детей из осажденного Ленинграда. В живой беседе подростки из детского дома № 4 г. Омска и СРЦН «Гармония» вспомнили экскурсию со следователями в музей воинской славы омичей и экспонаты – личные архивы ветеранов Великой Отечественной войны, предметы солдатского быта, награды, военное снаряжение, обмундирование, оружие, и горестный символ блокады – краюшку черного хлеба, умещавшуюся на ладошке. Офицеры рассказали подросткам, что в городе на Неве, несмотря на тяжелейшие испытания, заводы продолжали выпускать военную технику, работали государственные органы и учреждения, в том числе театры, музеи, библиотеки. Ребята, увлекающиеся цирковыми трюками и жонглированием, рассказали сверстникам о том, что во время войны, оказывается, для поддержания крепости духа в осажденном Ленинграде продолжали выступать перед детьми цирковые артисты, а в Омске давали спектакли актеры эвакуированного московского театра им. Вахтангова.

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Воспитанникам Тарского социально-реабилитационного центра следователи после рассказа о непокоренном городе продемонстрировали коллекцию оружия – противотанковую мину, «лимонку», револьвер и пистолет, что вызвало оживленный интерес детей, каждый желал почувствовать себя настоящим солдатом, когда в руках зажат тяжелый ПМ. Следователи рассказали слушателям о том, как в Ленинграде в 1952 году был закрыт Музей обороны и блокады Ленинграда, основанный в 1946 году, а его директор был признан врагом народа и репрессирован, и только в 1989 году в период реабилитации жертв сталинских репрессий музейная экспозиция была восстановлена и открыта для посещений. Нельзя предавать память погибших, нельзя замалчивать горестные страницы в истории страны. Наша задача – передать молодому поколению наследие героического народа: уникальные стойкость и мужество сограждан, их нескончаемую веру в Родину и ее прекрасное будущее – мирное и счастливое. Страна выстояла лишь благодаря самоотверженности простых людей – солдат, рабочих, сельчан и детей войны, которым выпало не менее тяжелая, но радостная доля – восстанавливать города и поднимать блистательную северную столицу из руин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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