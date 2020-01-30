IV сезон «Valencia Culinary Festival» в очередной раз позиционирует Валенсию как направление гастрономического туризма

В 18 лучших ресторанах города будет предложено специальное меню, а также блюда, приготовленные приглашёнными шеф-поварами, по цене от 45 до 150 €. Инициатива принадлежит валенсийским шеф-поварам и набирает большую популярность среди любителей высокой кухни.

Валенсия в очередной раз станет эпицентром высокой валенсийской кухни. С 24 февраля по 8 марта 2020 года в городе пройдёт IV Валенсийский кулинарный фестиваль «Valencia Culinary Festival», который призван объединить производителей, кулинаров, гурманов и гурмэ, подарить им уникальные сенсорные впечатления, равно как закрепить статус города на гастрономической карте.

Цель события – во-первых, показать роль валенсийской гастрономии, колыбелью которой является традиционная и средиземноморская кухни, основанные на использовании местных продуктов – даров полей и моря; во-вторых, обратить внимание на креативность и инновации, которые характеризуют развитие валенсийской кухни и её высокое позиционирование; в-третьих, познакомить с местными талантливыми кулинарами, которые делают ставку на совершенство, качество обслуживания и современные концепции. Всё это делает Валенсию идеальным направлением гастрономического туризма.

Ежегодно проводимый Валенсийский кулинарный фестиваль уже стал ключевым событием в мировом гастрономическом календаре. Этому способствует активное участие валенсийских шеф-поваров, которые являются движущей силой инициативы и вовлекают большое количество участников. В IV сезоне будут представлены 18 престижных валенсийских ресторанов, в которых известные отечественные и мировые мастера кулинарии поделятся своим опытом и знаниями.

В этом году к ранее участвовавшим шеф-поварам, как Рикард Камарена, Луис Вальс, Бернд Кнёллер, Энрике Медина, Мириам де Андрес, Алехандро дель Торо, Мигель Анхель Майор, Карлос Хулиан, Висенте Патиньо и Алехандро Гарсия, присоединятся Ракель Серничаро (ресторан Karak), Мария Хосе Мартинес и Хуанхо Сория (Lienzo), Стефен Андерсон (Baalbec), Херман Каррисо и Карито Лоуренсо (Fierro), Хосе Мигель Эррера и Нурия Морель (Nozomi), Рауль Алейшандре (Baobab), Тоши (Toshi), Джуниор Франко (Paraíso Travel) и Вики Севилья (Arrels).

Центральной идеей кулинарного фестиваля будут специальные меню стоимостью от 45 до 150 €, а также блюда, приготовленные в четыре руки приглашёнными шефповарами, среди которых – австриец Альфред Фридрих (ресторан Brückenkeller), португалец Васко Коэльо (Euskalduna Studio, Опорту), испанцы Антонио Ромеро (Suculent Барселона), Аурелио Морралес (Cebo, Мадрид), Борха Сусилья и Клара Пуич (Tula, Хавеа), Кармело Боске (La Taberna de Lillas Pastia, Уэска), Фран Мартинес (Maralba, Альманса), Томас Эсиха (Albero, Сеути) и Кунди Санчес (Maita, Молина-де-Сегура).

Гости фестиваля получат уникальные впечатления, имея возможность участвовать в самых разнообразных мероприятиях: дегустациях, кулинарных шоу, кинопоказах, семинарах, экскурсиях с гидом и др. Запись производится на официальном сайте фестиваля.

Одним из самых ярких мероприятий вновь станет «Валенсийская гастрономическая ночь». После прошлогоднего успеха, свидетелями которого стали более 140 посетителей, шеф-повара Валенсийского кулинарного фестиваля в очередной раз угостят специальным дегустационным меню в рамках незабываемого ужина. Мероприятие состоится в воскресенье, 1 марта, в культовом здании «Veles e Vents». Бронирование столиков доступно на сайте фестиваля. Кулинарный фестиваль в Валенсии проводится по инициативе ассоциации Valencia Premium, которая год за годом стремится позиционировать город и регион Валенсия в качестве направления качественного туризма. В её состав входят 34 организации, предлагающие только первоклассные услуги и продукты. (Подробнее: www.valenciapremium.com).

Информация и запись: www.valenciaculinaryfestival.es