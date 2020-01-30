Стало известно, какие зеленые зоны благоустроят в Омске в ближайшие два года

Закончилось традиционное голосование по выбору общественных территорий, которые власти будут благоустраивать в 2021 и 2022 году. Всего от каждого из пяти округов выбрали по 3 зеленые зоны. Всего в опросе жителей было 15 общественных территорий - бульвары, скверы, пешеходные улицы. Все - в основном местного значения, там активно отдыхают местные.

Больше недели длилось голосование - выбирать общественные территории можно было в социальных сетях и окружных . Не обошлось и без страстей. Некоторые омичи заметили слишком уж подозрительные цифры за сквер Суворова в Старом Кировске. Там особенно активно отдавали голоса за него по ночам. В итоге в мэрии были вынуждены проверить. И выяснилось, что за эту зеленую зону голосовали с фейковых страничек в социальных сетях. Чиновники отняли из результатов почти 700 голосов.

Всего же в опросе приняли участие почти 29 тысяч омичей. На основе их предпочтений определили и наиболее важные для города общественные территории, которые будут благоустраивать в ближайшие два года. Больше всего омичей высказалось за Бульвар имени Веретено (подробнее см. «На заметку»).

Правда, сколько именно зеленых зон приведут в порядок, сказать пока сложно. Все будет зависеть о количества федеральных денег, которые выделят на эти цели Омску. В любом случае скверы и парки благоустроят в каждом из пяти округов.

Так распределились голоса.Фото: ВКонтакте

- Сразу хочу отметить, что в 2021 году, когда до администрации города будет доведен предельный размер бюджетных ассигнований региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса, мы уже будем понимать, какое количество территорий мы сможем благоустроить, - пояснил замдиректора департамента городского хозяйства, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Юрий Бибик. - На сколько объектов нам хватит финансовых средств, соответственно под этим численным показателем мы подводим черту. Возможно, это будут все 15 территорий, пока сказать сложно. Но с учетом объемов финансирования прошлых лет мы предполагаем, что в конечном списке 10 территорий у нас точно будут. Напомню, что в текущем году будет благоустроено 8 территорий. Плюс масштабный проект по благоустройству Зеленого острова, девятой территории.

К тому же, по словам чиновника, планировалось направить средства на благоустройство сквера имени Павлика Морозова в Центральном округе. Но «Газпром» выступил инициатором финансирования данных работ.

- Поэтому мы этот проект будем реализовывать не за счет бюджетных средств, а за счет спонсорских средств инвестора, - добавил Бибик.

НА ЗАМЕТКУ

Как закончилось голосование?

1. Бульвар А.К. Веретено;

2. станция Юннатов;

3. ДК «Звездный»;

4. сквер «Рубиновая мечта» по ул.1-я Военная, Кирова и 4-я Рабочая);

5. сквер на площади Звезды ул. 1-я Красная Звезда;

6. сквер им. А. В. Суворова);

7. сквер по ул. Торговой;

8. зона по ул. Панфилова и Бульварная;

9. сквер «Ветеранов» по ул. Гуртьева;

10. сквер по ул. Серова;

11. пешеходная зона по ул. Чапаева от Герцена до Тарской;

12. сквер «На Рабочих»);

13. аллея Сазоновых у ОмГТУ;

14. сквер по ул. Герцена и Булатова;

15. сквер 70-летия Победы.