2020-01-30T09:24:35+03:00
Общество

Стало известно, какие зеленые зоны благоустроят в Омске в ближайшие два года

При голосовании не обошлось и без скандалов с накрутками
Станислав МУХИН
Поделиться:
Территория у ДК "Звездный" выглядит обветшалой и запущенной.Территория у ДК "Звездный" выглядит обветшалой и запущенной.
Изменить размер текста:

Закончилось традиционное голосование по выбору общественных территорий, которые власти будут благоустраивать в 2021 и 2022 году. Всего от каждого из пяти округов выбрали по 3 зеленые зоны. Всего в опросе жителей было 15 общественных территорий - бульвары, скверы, пешеходные улицы. Все - в основном местного значения, там активно отдыхают местные.

Больше недели длилось голосование - выбирать общественные территории можно было в социальных сетях и окружных . Не обошлось и без страстей. Некоторые омичи заметили слишком уж подозрительные цифры за сквер Суворова в Старом Кировске. Там особенно активно отдавали голоса за него по ночам. В итоге в мэрии были вынуждены проверить. И выяснилось, что за эту зеленую зону голосовали с фейковых страничек в социальных сетях. Чиновники отняли из результатов почти 700 голосов.

Всего же в опросе приняли участие почти 29 тысяч омичей. На основе их предпочтений определили и наиболее важные для города общественные территории, которые будут благоустраивать в ближайшие два года. Больше всего омичей высказалось за Бульвар имени Веретено (подробнее см. «На заметку»).

Правда, сколько именно зеленых зон приведут в порядок, сказать пока сложно. Все будет зависеть о количества федеральных денег, которые выделят на эти цели Омску. В любом случае скверы и парки благоустроят в каждом из пяти округов.

Так распределились голоса. Фото: ВКонтакте

Так распределились голоса.Фото: ВКонтакте

- Сразу хочу отметить, что в 2021 году, когда до администрации города будет доведен предельный размер бюджетных ассигнований региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса, мы уже будем понимать, какое количество территорий мы сможем благоустроить, - пояснил замдиректора департамента городского хозяйства, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Юрий Бибик. - На сколько объектов нам хватит финансовых средств, соответственно под этим численным показателем мы подводим черту. Возможно, это будут все 15 территорий, пока сказать сложно. Но с учетом объемов финансирования прошлых лет мы предполагаем, что в конечном списке 10 территорий у нас точно будут. Напомню, что в текущем году будет благоустроено 8 территорий. Плюс масштабный проект по благоустройству Зеленого острова, девятой территории.

К тому же, по словам чиновника, планировалось направить средства на благоустройство сквера имени Павлика Морозова в Центральном округе. Но «Газпром» выступил инициатором финансирования данных работ.

- Поэтому мы этот проект будем реализовывать не за счет бюджетных средств, а за счет спонсорских средств инвестора, - добавил Бибик.

НА ЗАМЕТКУ

Как закончилось голосование?

1. Бульвар А.К. Веретено;

2. станция Юннатов;

3. ДК «Звездный»;

4. сквер «Рубиновая мечта» по ул.1-я Военная, Кирова и 4-я Рабочая);

5. сквер на площади Звезды ул. 1-я Красная Звезда;

6. сквер им. А. В. Суворова);

7. сквер по ул. Торговой;

8. зона по ул. Панфилова и Бульварная;

9. сквер «Ветеранов» по ул. Гуртьева;

10. сквер по ул. Серова;

11. пешеходная зона по ул. Чапаева от Герцена до Тарской;

12. сквер «На Рабочих»);

13. аллея Сазоновых у ОмГТУ;

14. сквер по ул. Герцена и Булатова;

15. сквер 70-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Омского лихача, сбившего на дороге девочку и скрывшегося, вычислили по камерам наблюдения
На Левом берегу в Омске забил гейзер из кипятка
В Омске Роспотребнадзор из-за короновируса хочет ограничить въезд китайцев в вахтовый городок
Омичам, лишившимся домов во время паводка в 2016-м, до сих пор не дали обещанное жилье
Омич, поскользнувшийся на крыльце, умер после падения
На пожаре в Омской области погиб мужчина
Акция для студентов!17+
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «Клиника года - 2020. Омск»
«Ваша жизнь – пример созидательного трудолюбия»: Омский губернатор Бурков поздравил Леонида Полежаева с юбилеем
По вине недобросовестных предпринимателей в Омске массово образуются несанкционированные свалки – регоператор «Магнит»
На трассе под Омском спасли окоченевшего водителя
Омичи могут смотреть телевизор в виртуальной гостиной
Омичи жалуются на грязный снег с дорог, который сваливают посреди их двора
Жителю Омской области, застрелившему двух косуль вместо зайца, грозит до 2 лет колонии
Смертельное ДТП на трассе в Омской области: «газель» залетела под фуру
В Омске осудили конкурсного управляющего, укравшего сотни млн при банкротстве «Агро-Траста»
Беременная омичка, которую из ревности зарезал бывший в Новосибирске, заявляла на него в полицию
В Омске отправили в колонию парня, которого задержали с крупной партией наркотиков
Артистку омского музтеатра, убившую любовника, отправили в колонию на 7,5 года
Омский регоператор ТКО поддерживает развитие детского спорта
Омич получил 2,5 года тюрьмы за комментарий в соцсетях
Бывшего омского вице-мэра Денежкина признали банкротом
Омич пришел забирать сына из садика, а заодно украл чужой телефон
«Я седею, у меня изжога»: Министр экологии Лобов рассказал о своей борьбе с выбросами в Омске
ФСБ задержала омичей, хранивших наркотики в морозилке