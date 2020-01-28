В Омске женщина с потерей памяти ищет брата, с которым их разлучили в детстве

«ЕСТЬ СЫН РУСЛАН И БРАТ ФЕДОР, НО СВЯЗЬ С НИМИ ПОТЕРЯНА»

О Надежде стало известно в прошлом месяце. На опрятно одетую женщину, которую он постоянно видел в ГКБ-1 имени Кабанова в Омске, обратил внимание один из пациентов. Когда разговорились, выяснилось: собеседнице разрешили приходить в больницу, чтобы отдохнуть там, отзывчивые медики. Они же приносили ей из дома еду. Вскоре выяснилось, что Надежда почти ничего не помнит из событий своей жизни.

К истории подключились в омской полиции.

– Удалось установить данные этой женщины, – рассказывает врио начальника отдела по связям со СМИ УМВД по г. Омску Екатерина Садчикова, которая занимается этой запутанной историей. – Выяснилось, что ее зовут Надежда Борисовна Малышева. В Омской области она точно нигде не прописана. Пока известно, что она воспитывалась в детском доме в Перми, ей 47 лет и у нее есть сын Руслан Владимирович Малышев, которому примерно 25 лет, и брат Федор Борисович Малышев.

«Комсомолка» нашла страничку Надежды в «Одноклассниках», но там практически нет никаких зацепок. Мы пообщались с одним из ее знакомых, который утверждает, что она жила в поселке Луговой Любинского района. Мы обратились к местной администрации за помощью, сейчас там опрашивают местных жителей.

Надежда Малышева.Фото: Личный архив

Поговорили мы и с самой потерявшейся. Несмотря на довольно путаные воспоминания женщины, в итоге кое-что начинает проясняться.

– У меня есть брат, но когда мы были еще маленькими, нас разлучили: меня отправили в детдом № 1 в Перми, его – в школу-интернат в селе Калинино Кунгурского района Пермского края. С тех пор связь с ним у нас потеряна, – рассказывает «Комсомолке» Надежда. – Когда я еще была в детдоме, меня нашел отец, оставил адрес. Он жил на станции Чикали в Пермском крае.

«ПЕРЕЕХАЛА В ИШИМ С МУЖЧИНОЙ, НО ЕМУ ПРИШЛОСЬ УЙТИ»

По словам Надежды, квартиру от государства она по какой-то причине не получила. Сначала поступила в сельскохозяйственное училище в Перми и жила в общежитии при нем. По окончании на работу не смогла устроиться по состоянию здоровья. Познакомилась с мужчиной, родила от него ребенка, которого назвала Русланом. Но сожитель стал пить и драться. Чтобы спасти малыша, женщина сбежала к своей подруге. Через какое-то время в квартиру к той поселился сын, освободившийся из колонии. Он их выгнал из дома. Тогда подруги с малышом приехали к отцу Надежды.

– А у него в доме отключили и отопление, и свет почему-то, – вспоминает женщина. – Отец нас жить пустил. Но через несколько дней говорит: «Надя, для ребенка тут нет условий. Ему даже не приготовить не на чем, да и замерзнет он тут». Мы его отнесли у дом малютки, и больше я сына не видела. Потом перебралась к другой знакомой. А через несколько лет узнала, что дом сгорел вместе с отцом. Еще через какое-то время я в магазине познакомилась в мужчиной. Он меня очень уговаривал поехать к нему на родину в Ишим. Рассказал, что у него тоже в жизни все не особо хорошо, два года тому назад умерла мать, и он остался один. Я согласилась переехать с ним.

Надежда может вспомнить только имя мужчины, с которым около 7 лет прожила в Ишиме. Его зовут Саша. Но где он сейчас находится, она не имеет представления.

– Из колонии освободились двое его знакомых, с которыми он сидел, – говорит Надежда. – Они несколько раз приходили к нему, начали его прессовать. Стало понятно, что оставаться в той квартире было для нас опасно. Он дал мне денег: «Сними комнату у какой-нибудь бабушки». Потом сказал, что уезжает в командировку, из которой так и не вернулся.

Надежда Малышева.Фото: Личный архив

«ПОКА СПАЛА В ЭЛЕКТРИЧКЕ, УКРАЛИ ВСЕ ДЕНЬГИ И ДОКУМЕНТЫ»

На деньги, которые дал Саша, Малышева жила какое-то время в съемном углу. А когда они закончились, перебралась к новой знакомой. Потом познакомилась с Костей, фамилию которого тоже не помнит. С ним они прожили около пяти лет вместе, потом он решил переехать к родителям в Калачинский район Омской области. Надежда – с ним.

– В электричке, пока я спала, у меня украли сумку со всеми деньгами и документами, – продолжает Надежда. – А до Калачинска я так и не добралась. В Омске Косте надо было заехать на рынок за деталями для машины – он работает шофером. Помню, там такая большая оптовка, где много китайцев. Была осень, дул сильный ветер. Я отошла ненадолго и потерялась. Костю я проискала до ночи, но так и не нашла. Тогда одна из продавщиц посоветовала мне ехать на вокзал. Но не тот, где автобусы, его на ночь закрывают, а на железнодорожный. Там я и прожила некоторое время. Потом познакомилась с хорошей пожилой женщиной. Она работала в киоске с беляшами и подкармливала меня. А потом пригласила пожить у нее на даче. Летом я ей помогала по хозяйству. Когда наступили холода, она меня оттуда увезла. В домике не было печки, и жить зимой там было невозможно. Через какое-то время я снова пыталась найти эту свою знакомую. Пришла, а в киоске говорят: «Она на пенсию вышла». Телефон я ее тоже потеряла.

Во время своих скитаний Надежда познакомилась с еще одной неравнодушной женщиной. Та посоветовала ей попросить помощи в ГКБ-1 имени Кабанова.

– Я сначала снеснялась, думала, прогонять меня будут, – говорит Надежда. – Но они там все очень хорошие. Разрешали мне хоть немного отогреться, поспать. А утром я уходила, чтобы никому не мешать. Познакомилась с санитарками и медсестрами. Они мне постоянно еду приносили, угощали. Боюсь, что когда недавно все выяснилось, их могли из-за меня ругать. Надеюсь, их не накажут за то, что они отнеслись ко мне по-человечески.

Все это время Надежда жила деньгами, которые ей платили за мытье полов в одном из павильонов. Там же рядом с больницей, Малышева познакомилась с продавцом киоска с шаурмой. Та ей сочувствовала и тоже постоянно подкармливала. Как выяснилось, она же помогла своей приятельнице сделать страничку в соцсети. Несколько лет скитавшаяся по Омску женщина надеется, что кто-то из родных узнает ее по фото и выйдет на связь. Она очень хочет снова увидеть брата Федора и узнать, как у того сложилась судьба.

Омские полицейские уже помогли женщине оформить документы, удостоверяющие личность. Надежду временно оформили в реабилитационный центр, где она, по крайней мере, сыта и находится в тепле.

Если вы являетесь родственниками Надежды или узнали ее, обратитесь в полицию по телефонам: +7 (3812) 79-31-02, +7 (3812) 79-32-98, +79136878787.