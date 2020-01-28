2020-01-28T12:33:10+03:00
Общество

В омском Минтруда подтвердили, что Полежаев получает из бюджета 224 тысячи доплаты к пенсии

Документ, гарантирующий выплату, появился в Сети накануне юбилея экс-губернатора [комментарий]
Станислав МУХИН
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Леониду Константиновичу 30 января исполнится 80 лет.Леониду Константиновичу 30 января исполнится 80 лет.Фото: Instagram.com
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Очень интересный документ появился в социальных сетях. В нем сообщается о назначении с 1 января 2020 экс-губернатору Леониду Полежаеву доплаты к ежемесячной пенсии в размере 224 тысяч из бюджета. В распоряжении указано, что надбавку экс-губернатор получает в связи с выслугой лет. А юридическое основание - собственный указ Леонида Полежаева, подписанный в 2011 году, когда он уже явно знал, что уходит с губернаторского поста.

Любопытно, что во время ухода в отставку Леонид Константинович сделал красивый жест - отказался от всех денежных выплат. В 2016 году правомерность надбавок к пенсиям бывших госслужащих омского правительства рассматривалась в судах. Но потом тема "золотых парашютов" как-то схлынула.

И вот новый виток больного вопроса для чиновников и рядовых омичей, которые не в восторге от таких бонусов. Указ о доплате подписан министром труда и соцразвития Омской области Владимиром Куприяновым.

Чтобы разобраться в ситуации, "Комсомолка" обратилась в минтруда. Получить оперативный комментарий в ведомстве не удалось. Пресс-секретарь сначала сообщила, что ситуацию правительство сможет прокомментировать лишь после обеда. Однако и наутро следующего дня в ведомстве были не готовы к ответам на наши вопросы. К тому же министр Куприянов на наши звонки не отвечал: в СМС он попросил написать ему сообщение. После того, как "Комсомолка" обозначила суть вопроса, чиновник перестал выходить на связь.

В минтруда подтвердили подлинность документа.

В минтруда подтвердили подлинность документа.

К обеду вторника минтруда все же сформулировал длинный и пространный комментарий по ситуации с доплатой 224 тысяч Полежаеву. Там напомнили историю вопроса с "золотым парашютом". Уточнили, что доплаты были гарантированы указом самого Полежаева в 2011 году. В 2016 году Верховный суд подтвердил право на получение бонусов. Поэтому, дескать, экс-губернатор на законных основаниях продолжит получать бонусы с 1 января 2020 года.

- С 2017 года в Омской области был ужесточен механизм назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Омской области, - сообщили нам в региональном минтруда. - Был уменьшен размер пенсии за выслугу лет, существенно увеличен срок службы необходимый для назначения такой пенсии и введено дополнительное ограничение, по которому право на доплату возникает только у достигших пенсионного возраста на госслужбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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