2020-01-27T13:31:30+03:00
Общество

В Омске мать 14-летней школьницы весом 25 килограммов из религиозных убеждений не дала лечить дочь

Врачам пришлось обращаться в суд
Станислав МУХИН
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Пришлось обращаться в суд.Пришлось обращаться в суд.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Дикая история произошла в Омске. Приехавшие на вызов в одну из квартир городка Нефтяников врачи скорой помощи увидели страшную картину. 14-летняя девочка была сильно истощена. Она выглядела чуть ли не в 2 раза меньше. Вес школьницы составлял всего 25-килограммов. Медики на месте поняли: ребенку срочно нужна госпитализация. Она нуждалась в экстренной помощи врачам. Предварительный диагноз был острая белковая недостаточность.

Однако, когда медики сообщили матери, что дочку нужно срочно везти в больницу, столкнулись со странной реакцией. Женщина заявила, что ее ребенок в этом не нуждается. Мать отказалась везти девочку в больницу. Медикам она заявила: по религиозным убеждениям она не доверяет врачам. И в больницу ее ребенку не нужно. И это несмотря на критическое состояние подростка.

Добиваться медицинской помощи врачам пришлось через суд. К ситуации подключились органы опеки и прокуратура. Они и подали исковое заявление о защите интересов несовершеннолетнего. Ответчиком по делу была мать девочки. Она давно увлекалась нетрадиционной медициной, эзотерикой и интересовалась различными религиозными течениями. Только после суда девочку удалось доставить в больницу и начать лечить. У нее было сильное истощение.

– Прокурор Советского округа обратился в суд с требованием признать незаконным отказ матери от дачи согласия на медицинское вмешательство, а также разрешить учреждению здравоохранения провести необходимое обследование и лечение, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Решением суда, которое было обращено к немедленному исполнению, требования прокурора были удовлетворены. Несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение в целях прохождения лечения.

"Комсомолка" будет следить за этой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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