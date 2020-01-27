2020-01-27T13:21:06+03:00
Происшествия

В Омске на пожаре погибли бабушка и ее 4-летний внук

По предварительным данным, они не смогли выбраться из-за того, что на них рухнула крыша
Анна МИКУЛА
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Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
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Страшный пожар случился сегодня, 27 января, в Центральном округе Омска. Загорелся частный дом на улице 3-й Восточный спуск. Из-за того, что ЧП поздно заметили, у находившихся внутри людей не было шансов на спасение. Крыша ветхого дома обрушилась.

– На момент прибытия пожарных горел жилой дом 1-этажный, каркасно-насыпной, размером 15 х 10 м на всей площади, произошло частичное обрушение кровли, создалась угроза перехода огня на рядом стоящий гараж, – сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – В результате пожара поврежден и разобран жилой дом на площади 150 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 11.05, полностью пожар потушен в 12.32. На тушение пожара привлекалось 7 пожарных автомобилей, 41 человек личного состава. Работало 3 звена газодымозащитной службы.

По предварительным данным, пожара случился из-за загоревшейся электропроводки.

– Сегодня около 10.30 произошел пожар, во время которого погибли 51-летняя женщина и ее 4-летний внук. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пожарные вынесли бабушку и внука на улицу, но помочь им уже было невозможно.

Пожар в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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