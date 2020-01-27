2020-01-27T13:03:02+03:00
Общество

Появилось видео задержания бывшего омского замминистра строительства Фрикеля

Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: mszhk.omskportal.ruФото: mszhk.omskportal.ru
Изменить размер текста:

Судя по записи, которую опубликовал Следственный комитет, в обыском в квартиру бывшего замминистра строительства Омской области Александра Фрикеля. 55-летнего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Фрикель, по версии следствия, пользуясь своими служебными связями, причинил государству ущерб в 6,5 млн рублей.

– 2018 году подозреваемый, занимая должность заместителя министра, в нарушение требований закона, действуя в интересах аффилированных лиц, явно превышая свои полномочия, принимал непосредственное участие в деятельности хозяйствующего субъекта; лоббируя его интересы, отдавал руководителю подконтрольной ему организации незаконные, по мнению следствия, указания о заключении договоров на оказание транспортных услуг по завышенной стоимости, превышающей среднерыночную, и о принятии и оплате по договорам субподряда не выполненных в полном объеме и некачественных работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Также сообщается, что документы следователи изымали не только в квартире самого Фрикеля, но и по месту жительства его близких. Кроме того, обыски прошли в офисах экс-чиновника, допрашиваются свидетели. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, Александр Фрикель был заместителем главы регионального минстроя с ноября 2015 года по январь 2017-го. Потом он ненадолго ушел в горадминистрацию, где работал замглавы Кировского округа. В феврале 2018-го он снова вернулся на свою прежнюю должность в минстрой, а 16 августа этого же года был отправлен в отставку распоряжением Александра Буркова.

Обыск в квартире бывшего замминистра строительство Омской области Александра Фрикеля.Видео: СУ СК России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX
В ТРЦ «Европейский», принадлежащем группе компаний «Киевская площадь» девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева, появится самый современный в России кинотеатр
Новости 24
Омичей предупредили о стае волков, которая идет из Казахстана
«Так работать нельзя!»: Скандал с тренером школы «Авангарда», который бил детей, прокомментировал Крылов
«Ростелеком» в Омской области построил более трех с половиной тысяч километров оптики по программе УЦН
За несвоевременное исполнение предписания - штраф
«Газпром межрегионгаз Омск» приостановил подачу газа трем тысячам абонентам-должникам в 2019 году
Долг омичей за тепло и горячую воду вырос на 21 млн рублей
В Сети появился документ о доплате 224 тысяч к пенсии экс-губернатора Полежаева
В Омской области 10 человек отравились техническим спиртом, 5 из них скончались
Из-за метели закрыли дорогу из Омска в Казахстан
В Омске мать из религиозных убеждений не дала врачам лечить 14-летнюю дочку весом в 25 кг
На Ленинградском мосту в Омске маршрутка влетела в столб
В аварии с 4 машинами в Омске пострадали трое
Омичам обещают переменчивую погоду со снегом
Омский минздрав: Больных короновирусом у нас не выявлено
«Он хороший - с ним мы стали сильным клубом»: За тренера школы «Авангард», бившего детей, вступились воспитанники и их родители
«Папа так делать не должен»: В Омской области отец сидит в СИЗО за совращение дочек
Под Омском водитель влетел под фуру и погиб