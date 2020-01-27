Появилось видео задержания бывшего омского замминистра строительства Фрикеля

Судя по записи, которую опубликовал Следственный комитет, в обыском в квартиру бывшего замминистра строительства Омской области Александра Фрикеля. 55-летнего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Фрикель, по версии следствия, пользуясь своими служебными связями, причинил государству ущерб в 6,5 млн рублей.

– 2018 году подозреваемый, занимая должность заместителя министра, в нарушение требований закона, действуя в интересах аффилированных лиц, явно превышая свои полномочия, принимал непосредственное участие в деятельности хозяйствующего субъекта; лоббируя его интересы, отдавал руководителю подконтрольной ему организации незаконные, по мнению следствия, указания о заключении договоров на оказание транспортных услуг по завышенной стоимости, превышающей среднерыночную, и о принятии и оплате по договорам субподряда не выполненных в полном объеме и некачественных работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Также сообщается, что документы следователи изымали не только в квартире самого Фрикеля, но и по месту жительства его близких. Кроме того, обыски прошли в офисах экс-чиновника, допрашиваются свидетели. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, Александр Фрикель был заместителем главы регионального минстроя с ноября 2015 года по январь 2017-го. Потом он ненадолго ушел в горадминистрацию, где работал замглавы Кировского округа. В феврале 2018-го он снова вернулся на свою прежнюю должность в минстрой, а 16 августа этого же года был отправлен в отставку распоряжением Александра Буркова.