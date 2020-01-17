Под новую волну эвакуаций в Омске попали сразу несколько учебных заведений
Накануне очередная волна эвакуация накрыла Екатеринбург. А сегодня, 17 января, она накрыла Волгоград и Омск.
По сообщению очевидцев, в нашем городе эвакуировали три учебных заведения транспортный колледж возле «Туриста», РАНХиГС на Красном Пути и профессиональный колледж ОмГУ на 10-летии Октября.
Также известно, что на место приехали сотрудники Росгвардии и УМВД, но ни в одном из ведомств информацию о происходящем пока не комментируют.
Тем временем сами студенты транспортного колледжа, у которых сегодня экстренно прервали занятия, уже начали выкладывать в соцсети фото и рассказывать о ситуации.
– Стояли все мерзли час, только потом домой отправили, – пишет Дмитрий Самсонов.
– Эвакуировать начали еще в 9.30 утра, – объясняет Кирилл Филиппов.
Также сообщается, что проверка здания затянулась, сейчас уже всех учащихся распустили по домам.
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ИСТОЧНИК KP.RU