Получилось: Омский хор, перепевший песню-мем из «Ведьмака», попал на программу к Урганту

Омский государственный русский народный хор существует уже полвека, но такого успеха он, пожалуй, еще не знал. Молодым артистам филармонии, видимо, наскучило петь только про березки и медведей, и они решили исполнить то, что нравится им самим. Солист хора Валерий Подворный придумал исполнить заглавную тему из самого обсуждаемого сериала начала года. Песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» настолько прилипчивая, что уже успела стать мемом. Многие поклонники «Ведьмака» шутят, что не могут избавиться от нее часами.

Артисты Омской филармонии с их музыкальным слухом, видимо, не оказались исключением. Они решили перепеть эту композицию, а заодно и сделать что-то хорошее для Омска. Видео, которое они записали практически с первого дубля, выложили на YouTube. Как известно, наш город периодически упоминается в программе «Вечерний Ургант» с нелепыми и смешными ситуациями, в которые попадают местные жители. Музыканты для разнообразия решили прославиться чем-то позитивным.

Фото: «Вечерний Ургант»Фото: Instagram.com

– Иван Ургант, давайте договоримся, мы набираем 10 тысяч просмотров, и вы скажете про нас в эфире Первого канала. Пора Омску прославиться музыкально! – написано под роликом в социальных сетях Омской филармонии.

И вот – все получилось:

Омский хор: Ведьмаку заплатите чеканной монетой .

– Русский народный хор из города Омска из филармонии выложил такой пост, для меня достаточно странный. Мол, Иван Ургант, давайте договоримся. Если мы наберем 10 тысяч просмотров, то вы про нас скажете в вашей передаче, – пошутил Ургант в эфире телешоу. — А я решил, почему вот люди думают, что на Первом канале время резиновое? Как будто они не видели новогоднюю ночь на Первом канале. Там же все плотненько! А набрали уже 300 тысяч просмотров. Ну предположим, ну вот говорю я про Русский народный хор Омской филармонии. Что дает это нам? И самое главное, что дает это Первому каналу?

На данный момент ролик с перепетой омичами песней-мемом из «Ведьмака» набрал уже больше полумиллиона просмотров. И вот план осуществился – в Instagram «Вечернего Урганта» уже выложили ролик с омичами. При этом ведущий даже подыграл им и переоделся в главного героя сериала. Также на странице Омского народного хора появилась запись программы.