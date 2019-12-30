2019-12-30T09:13:42+03:00
Общество

Стало известно, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Омске

Горожан с главной елки развезут на автобусах [список маршрутов]
Анна МИКУЛА
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В новогоднюю ночь омичи смогут спокойно погулять по центру, а после их развезут по домам. Фото: vk.com/omskВ новогоднюю ночь омичи смогут спокойно погулять по центру, а после их развезут по домам. Фото: vk.com/omsk
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В ночь с 31 декабря на 1 января жители Омска смогут спокойно погулять на главной елке, которую в этом году установили на Театральной площади, а потом без проблем добраться до дома. Развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой будет идти в 23.00 до 3.00.

В департаменте транспорта обращают внимание, что в 01.00 и в 02.30 от остановки «Театральная площадь» будут отправляться специальные автобусы во все округа Омска.

— Мы ежегодно организуем дополнительный транспорт в новогоднюю ночь, чтобы омичи могли встретить праздник у Главной городской елки, — пояснил заместитель директора профильного департамента Игорь Кожухов. — Предусматривается, что с 22.00 будет организована работа автобусов по специальным маршрутам, чтобы из разных районов города можно было доехать до Театральной площади. И, как всегда, уже после праздничного мероприятия автобусы развезут горожан по домам.

Список маршрутов:

1. От остановки «Ул. Гашека» (по маршруту № 95: ул. Гашека - пр.-т Сибирский - ул. Новокирпичная - ул. Кирова - ул. Б.Хмельницкого - ул. Маяковского - ул. Думская). Отправление в 22.00.

2. От остановки «Театральная площадь» (по маршруту № 95 в обратном направлении). Отправление в 1.00 и в 2.30.

3. От остановки «Ул. Бархатовой» (по маршруту № 33: ул. Бархатовой - пр.-т Менделеева - ул. Энтузиастов - ул. Нефтезаводская - пр.-т Мира - ул. Красный Путь - ул. Интернациональная - ул. Гагарина - ул. Думская). Отправление в 22.00.

4. От остановки «Театральная площадь» (по маршруту № 33 в обратном направлении). Отправление в 1.00 и 2.30.

5. От остановки «Микрорайон «Первокирпичный» (по маршруту № 40: ул. Завертяева - ул. 21-я Амурская - ул. 24-я Северная - ул. Герцена - ул. Гагарина - ул. Думская). Отправление в 22.00. От остановки «Ул. 21-я Амурская» по тому же маршруту отправление в 22.10.

6 От остановки «Театральная площадь» (по маршруту № 40 в обратном направлении). Отправление в 1.00 и 2.30.

7. От остановки «Поселок Солнечный» (по маршруту № 24: ул. 2-я Солнечная - ул. Дианова - ул. Лукашевича - пр.-т Комарова - ул. 70 лет Октября - ул. Конева - мост им. 60-летия Победы - ул. Красный Путь - ул. Интернациональная - ул. Гагарина - ул. Думская).

8. От остановки «Театральная площадь» (по маршруту № 24 в обратном направлении). Отправление в 1.00 и 2.30.

9. От остановки «Механический завод» (по маршруту № 45: ул. Мельничная - ул. Бетховена - ул. Торговая - ул. О. Кошевого - ул. Суворова - Ленинградский мост - пр.-т К. Маркса - ул. Думская). Отправление в 22.00.

10. От остановки «Театральная площадь» (по маршруту № 24 в обратном направлении). Отправление в 1.00 и 2.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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