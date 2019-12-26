Зима в Красноярске: на четверть безопаснее и чище

Многочисленные комментарии со словами благодарности опубликованы в инстаграме мэра.

«Молодец дороги чистые , тротуары чистые в городе вообще все как будто лето наступило идеальная чистота так конечно везде надо чтобы все сверкало удачи Вам во всем !!!» - написала galinarostovzeva (прим: орфография автора сохранена).

«Получается даже хорошо. Приятно ездить в эти дни, можно сказать идеально. И чисто, и видно все на сухом асфальте, и разметка чистая, люди не теряются на дорогах», - поделилась мнением ant7708(прим: орфография автора сохранена).

В прошлом году власти Красноярска начали внедрять новые технологии зимнего содержания города. Тогда улицы начали обрабатывать современным противогололедным средством «Бионорд» - эффективный и экологичный материал, созданный на основе минеральных солей. Результат не заставил долго ждать: красноярские дороги стали на четверть безопаснее. По данным ГИБДД, уровень «зимней» аварийности уже сократился на 28%.

В администрации отметили экономию от использования «Бионорда»: благодаря реагенту сократился объем вывозимого снега и увеличился период между прочистками ливневой канализации. Таким образом удалось сэкономить порядка 10 млн рублей. Ранее на круглом столе эксперты отмечали, что, в отличие от песка, «Бионорд» не добавляет тонны грязи на улицы города, поскольку практически полностью растворяется в воде.

Новация текущего зимнего сезона - использование дорожных пылесосов для уборки снежно-пылевой грязи вдоль бордюров. Специалисты отмечают, что необходимость их использования продиктована использованием ПСС на улицах Красноярска.

«Его щетки, как трансформеры могут крутиться под разными углами. Применять такие машины будем при минимальных минусовых температурах», - написал мэр Красноярска Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

Комплексный подход к зимнему содержанию города позволит сделать Красноярск еще чище и комфортнее для жителей.