Соцсети: На омских фасадах используют материалы, непригодные для ремонта в мороз

Все больше вопросов и недоумения вызывает у омичей сильно затянувшийся ремонт фасадов гостевого маршрута. Напомним, еще 7 ноября в нашем городе прошел форум России и Казахстана. Чтобы не напугать высоких гостей экстерьером многоэтажек, давно не видевших ремонта, решили затеять большой ремонт. На приведение в порядок облезлых стен домов по центральным улицам выделили 1,1 млрд рублей. Как водится то, на что по-хорошему должно было уйти пару лет, взялись сделать практически стахановскими темпами – за несколько месяцев. Ремонтировать начали не только фасады, но еще и 8 крыш.

Несложно догадаться, что полумертвая строительная отрасль региона с такой авральной нагрузкой не справилась. Дома не сдали ни к обещанному 1 сентября, ни к 7 ноября, ни к 6 декабря. Региональный министр энергетики и ЖКХ Вадим Марыгин в интервью «Комсомолке» заявил, что все работы будут на 100% завершены к 31 декабря. Это последняя дата, после которой деньги за невыполненные работы придется вернуть в федеральный бюджет.

И, вероятно, с этой задачей подрядчики все-таки справятся – недоделанных домов в Омске становится все меньше. Другой вопрос, насколько качественно проводятся работы в такой спешке.

Несмотря на морозы, ремонт до сих пор идет на проспекте Маркса и улице Серова. Чиновники заверили: при минусовой температуре заниматься отделочными работами на улице можно, необходимо только использовать правильные материалы.

Но уже простые обыватели сомневаются, что все делается по правилам.

– На ул. Ленина у «Водоканала» идет в декабре капремонт жилого дома, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» наблюдательный местный житель Роман Соловьев. – Штукатурили его при -10 примерно, может, при -15. Дай, думаю, посмотрю, чем в такую погоду можно штукатурить, не натягивая пленку, не ставя тепловые пушки... Шпатлевка GERKULES GT-73. Захожу в интернет и читаю описание: работать-то можно только от 0 градусов... Ваши ставки, через сколько все осыпется?

Фото: Роман Соловьев (vk.com/chp55)

Фото: Роман Соловьев (vk.com/chp55)

– В 2010 работал на фасаде кадетского корпуса. Температурный режим не ниже +16. Что касается добавок в смеси – они не дают ей замерзнуть, но нигде не на писано, что их можно наносить в мороз. Что касается тепловых пушек – невозможно прогреть стену. В закрытом помещении – да. А так это 100% обман, – делится опытом один из комментаторов под постом.

– В их защиту скажу, что при подготовке смеси возможно добавление противоморозной добавки «Базис», которая позволит увеличить диапазон температуры вплоть до -20 (заявлено производителем). Но уверен, что они ее не используют. Так что на следующий год вполне реально подавать на гарантийные обязательства, которые должны присутствовать в договоре подряда, если, конечно, что-то начнет валиться, – пишет другой.

Но с гарантийными обязательствами тоже не все так просто. По договору подрядчики должны поддерживать отремонтированные фасады в первозданном виде в течение пяти лет. Проблема в том, что на многих объектах работали фирмы-однодневки. Некоторые из них исчезнут уже к весне, остальные перестанут существовать в течение одного-двух лет. Так что выполнять обязательства будет просто некому. Вероятно, исправлять недочеты придется управляющим компаниям или муниципалитету. Есть и еще один – наиболее вероятный вариант – все оставят, как есть.

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