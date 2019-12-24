Ролики, лыжи и ремонт СКК им. Блинова: О чем просят Деда Мороза омские дети

С 2009 года омские дети – маленькие и взрослые – пишут письма Дедушке Морозу. За это время он получил около 11 тысяч посланий. При этом главный новогодний волшебник лично отвечает на фирменном бланке, вложенном в фирменный конверт «Почты Деда Мороза».

К каждому своему респонденту сказочник обращается по имени, а послание закрепляет собственной печатью. В этом году он уже получил более 500 писем. Кроме того, волшебника можно поздравить с Днем рождения, который он отмечал 18 ноября. С этого дня по 25 декабря во всех муниципальных библиотеках города принимают не только письмо, но и подарки Деду Морозу. Кстати, как нам по секрету рассказали организаторы, если кто-то принесет послание позже, его все равно примут. Также пообщаться с волшебником напрямую можно с помощью электронной почты. Для этого нужно оставить сообщение в специальной форме на сайте омских муниципальных библиотек – здесь.

Деду Морозу можно не только написать, но подарить подарок. Фото: Наталья Долгополова

Фото: Наталья Долгополова

– Подарком может стать стихотворение или сказка собственного сочинения, поделка из любых материалов, рассказала менеджер проекта «Почта Деда Мороза» Наталья Долгополова. – Мышата, выполненные в различных техниках, символ наступающего 2020 года, снеговики из ваты, ниток и даже пластиковых стаканчиков, праздничные елочки – самые распространённые поделки. Лучшие из них будут представлены на выставке, а их юным авторам вручат сладкие подарки на утреннике, который состоится 8 января в Усадьбе Деда Мороза в Омской крепости.

«Комсомолка» сделала подборку самых необычных, забавных и порой даже немного грустных просьб, обращенных в новогоднему волшебнику.

Из писем детей для Деда Мороза:

Однажды Дед Мороз, пролетая над Колосовкой, уронил мешок с подарками. Этот мешок нашли ученики 1 «в» класса и долго думали, что сделать с подарками: кто-то предлагал разделить между собой, кто-то отнести на почту, а один мальчик предложил отдать их детям в детский дом. Так мы и сделали. Все дети были довольны.

***

Здравствуйте, дорогой дедушка Мороз. Я знаю, что ты существуешь, и я в тебя верю. Сделай так, чтобы мой папочка не пил водку, пожалуйста.

***

Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Саша, мне 10 лет. Я вела себя хорошо в этом году, помогала маме, папе, бабушке, дедушке и двоюродным братьям. Я хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения!

***

Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Денис. Как у тебя дела? Как здоровье? Я себя вел хорошо, у меня все нормально. Подари мне, пожалуйста, лыжи с палками.

***

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Хочу попросить у тебя подарок подарок для тысяч ребят Октябрьского округа и не только! Сделай, пожалуйста, так, чтобы в Октябрьском округе появился спорткомплекс – такой, как СКК им. Блинова, со спортивными залами, с теплыми полами (и, если можно, с катком крытым), либо отремонтируй СКК им. Блинова…

Всем своим юным и не очень респондентам волшебник отвечает лично, на своем фирменном бланке. Фото: Наталья Долгополова

Фото: Наталья Долгополова

***

… я желаю, чтобы вера в чудеса, волшебников и светлое будущее никогда не угасала у детей, и с возрастом люди не переставали верить в такого замечательного волшебника, благодаря которому семья может собраться вместе, отпраздновать самое светлое и самое прекрасное, что есть у них. Не зря же, даже департамент образования решил ввести двухнедельные каникулы в этот светлый промежуток времени, потому что даже там люди понимают, что Новый год – это главный праздник страны. Мне 15 лет, но даже в свои годы я не теряю веры в чудеса и волшебство! Я убежден и знаю, что необычное рядом. Светлые мысли порождают светлые действия, и если чего-то очень сильно захотеть, то оно обязательно исполнится. С наступающим!

***

Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Владимир. Мне 6 лет, я живу в городе Омске. Я знаю, что ты можешь исполнить любое желание, даже самое невероятное. Я давно мечтаю о роликовых коньках и о шлейф-машине. Дедушка Мороз, в Новый год я желаю тебе крепкого здоровья и хорошего настроения!

***

Дорогой Дед Мороз, я хочу получить на Новый год очки виртуальной реальности. Если ты исполнишь мое желание, я обещаю учиться хорошо и слушаться маму и папу!