2019-12-24T11:53:27+03:00
Общество

«Омские Левши» создали елочный шар, который легко помещается на срезе рисового зерна

Выдуть настолько миниатюрную стеклянную игрушку удалось только с тысячной попытки
Анна МИКУЛА
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Крошечный елочный шар создал омский мастер Юрий Чеглаков.Крошечный елочный шар создал омский мастер Юрий Чеглаков.Фото: Личный архив
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По традиции омский микроминиатюрист Анатолий Коненко под Новый год делает елочные украшения – настолько крошечные, что рассмотреть их можно только под увеличительным стеклом.

В этот раз «омский Левша» поставил перед собой еще более сложную и, казалось бы, невыполнимую задачу. Стеклянный елочный шарик, который с легкостью разместится на срезе рисового зерна, художник задумал сделать полым изнутри.

Творение Анатолия Коненко и Юрия Чеглакова настолько миниатюрное, что с легкостью помещается на срезе рисового зерна. Фото: Анатолий КОНЕНКО Фото: Личный архив

Творение Анатолия Коненко и Юрия Чеглакова настолько миниатюрное, что с легкостью помещается на срезе рисового зерна. Фото: Анатолий КОНЕНКОФото: Личный архив

– Я озадачил своего давнего знакомого, омского стеклодува Юрия Чеглакова, – рассказал «Комсомолке» Анатолий Коненко. – Потому что с такой ювелирной работой мог бы справиться только такой мастер, как он.

В итоге получилась настоящая елочная игрушка, стеклянная и полая внутри. Только очень маленькая, всего 1,9 мм в диаметре. Также на нем нарисованы микроскопические красные цифры «2020». Если придумать способ, как это сделать, ее вполне можно повесить на новогоднюю елку. У украшения есть такая же миниатюрная петля из золота. А вот с материалом для самого шарика пришлось поэкспериментировать.

Юрий Чеглаков создает стеклянные игрушки уже более 17 лет. Фото: Личный архив

Юрий Чеглаков создает стеклянные игрушки уже более 17 лет.Фото: Личный архив

– Тут, чтобы обычные-то стеклянные шары начали получаться идеально ровными, требуется долгое обучение, – рассказывает омский мастер-стеклодув Юрий Чеглаков. – А с такими размерами я вообще никогда раньше не работал. Пришлось даже заказывать специальную горелку и миниатюрную насадку к ней, чтобы плавить и выдувать шар из стеклянной трубки. Какие только виды стекла я не пробовал в качестве материала: витринное, бутылочное, лабораторное, даже хрустальное – это стекло с добавлением оксида свинца. Ничего не подходило. И вот после месяца непрерывной работы, примерно после тысячной неудачи у меня все получилось. Причем я даже не запомнил в итоге, какой материал подошел! Но главное, я освоил технологию. Думаю, теперь даже смогу воспроизвести такие игрушки на заказ.

Известно, что микроминиатюристы работают между ударами сердца, потому что даже такой незаметный для большинства людей толчок может быть губительным для всего творения. Точно так же пришлось делать и Юрию Челгакову, когда он выдувал стеклянный шарик. Мастер шутит, что ему практически пришлось перевоплотиться в йога, чтобы все получилось. Соавторы уникальной игрушки уже подали заявку в Книгу рекордов России, она претендует на звание самого маленького стеклянного шара в стране. Кстати, это не единственное творение, которым Анатолий Коненко порадует поклонников своего таланта. Сейчас он трудится над созданием символа следующего года.

– Все почему-то зациклились на китайском календаре, – недоумевает Коненко. – Но мы ведь не китайцы, поэтому я решил обратиться к нашим истокам и сделать символ славянского календаря. Согласно нему следующий год будет под знаком Прядущего Мизгиря или попросту паука. Мне он кажется намного симпатичнее крысы.

Правда, по славянскому календарю Новый год начнется только 22 марта. Так что еще одна новая микроминиатюра мастера появится, видимо, только весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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