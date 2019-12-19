Бывший глава омского ЖСК «Малиновского-2012», задержанный в Санкт-Петербурге, представил свою версию событий

19 июня 2019 года в издании «Комсомольская правда в Омске» размещена публикация об аресте в Санкт-Петербурге бывшего председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева Олега Олеговича в связи с возбуждённым уголовным делом. Его представители попросили право на ответ, чтобы изложить свою версию событий. Редакция предоставляет такую возможность. Представители Пахтеева считают необходимым уточнить ряд обстоятельств. Приводим их аргументы без изменений:

Во-первых, дольщиков в ЖСК «Малиновского 2012» нет и не было по определению. Из бывших дольщиков ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД» - участников долевого строительства объекта по адресу: Омск: Менделеева 46 как раз и организован жилищно-строительный кооператив «Малиновского - 2012», члены которого приобрели статус пайщика данного ЖСК.

Во-вторых, с ущербом в 38 миллионов рублей пока имеется незадача. Например, в судебном заседании в Центральном районном суде г. Омска текущий следователь по уголовному делу заявил, что две судебно-экономические экспертизы по делу объективными не являются, требуется значительное количество дополнительных следственных действий, чтобы восстановить достоверную картину финансово-хозяйственной деятельности ЖСК.

Арбитражный суд Омской области установил, что Пахтеев О.О. не должен никаким «дольщикам» - пайщикам ЖСК «Малиновского-2012». Наоборот, ЖСК «Малиновского-2012» должен самому Пахтееву О.О., с чем согласились как сам ЖСК, так и присутствующие в судебном заседании пайщики. Что поделать, документально подтверждённые цифры - упрямая вещь. За 1,5 года предварительного следствия к Пахтееву О.О. не заявлен ни один гражданский иск, и очевидно, вряд ли будет заявлен и в дальнейшем.

Упомянутые в статье В. Шмидт с женой пострадавшими (потерпевшими) от действий Пахтеева О.О. не являются и являться не могут, так как они Пахтееву О.О. никаких денег «не доверяли», их потерпевшими (пострадавшими) по уголовному делу в отношении Пахтеева О.О. никто не признавал. Шмидт В. является потерпевшим по уголовному делу в отношении Акопяна Р.В., который изъял в свою пользу из кассы ЖСК Малиновского 2012» 99 042 550 рублей, что установлено приговором Центрального районного суда г Омска от 16 апреля 2018 г..

Пахтееву О.О. досталась ЖСК с незавершённым строительством в виде полутора этажей, массой долгов, пустой кассой и переданных 90 % квартир непонятно кому и за что.

Реальными потерпевшими (пострадавшими) от действий Пахтеева О.О. является группа дельцов, связанных с осуджённым тем же приговором на 7 лет застройщиком Радиком Акопяном, к которым Пахтеев О.О., будучи председателем ЖСК, предъявил иски об исключении из членов кооператива. Многие из этих лиц периодически появляются в омской криминальной хронике. Эти «лишенцы» в результате действий Пахтеева О.О. потеряли паёв на сумму порядка 140 миллионов рублей. Однако ни у кого язык не повернётся назвать этих лиц «нуждающимися» и «без крыши над головой».

Пахтеев О.О. вполне легально уехал в г. Санкт-Петербург с семьёй по своему паспорту, пользовался телефоном, оформленным на своё имя, оформил временную регистрацию на своё имя, предоставлял необходимую информацию органу предварительного расследования по электронной почте, посещал Омск.

Пахтееву О.О. предъявлено обвинение только 26 июня 2019 г., а отнюдь не перед «бегством» из Омска. На дату отъезда Пахтеев О.О. имел процессуальный статус - свидетель по уголовному делу.

Про достаточные для строительства «средства в кассе». Во-первых, все наличные средства в течение одного кассового дня расходовались на приобретение строительных материалов расчёты со строителями, охрану строительной площадки, гашение созданных Радиком Акопяном долгов и прочие нужды ЖСК, в том числе расчёты с вышедшими пайщиками. Причём суммы, поступившие в ЖСК в период председательства Пахтеева О.О. (сентябрь 2014 - февраль 2016) позволяли проводить текущие работы, но полностью достроить дом на них было в принципе невозможно. Экономика - очень непростая вещь.

Несоответствующими действительности являются утверждения о том, что у «бизнесмена Пахтеева» в колонии случился инфаркт, и о том, что он «забросал суды и силовые ведомства жалобами и требованиями изменить ему вид наказания». В данном случае, верным является только сообщение об инфаркте у Пахтеева.

В любом случае, версия следователя, а по уголовному делу сменилось уже 8 следователей, - это всего лишь предположительная гипотеза и не более. Следственные действия по сей день не окончены, говорить, что следствие что-либо однозначное установило - рано. А судебные акты Омского арбитража – это упрямая вещь. Их никто ещё не опровергнул и не поставил под сомнение.

Некорректно изложенные факты создают искажённое восприятие у читателей по существу дела. Не вдаваясь в прочие подробности, считаем необходимым указать на вполне очевидные и доказанные временем обстоятельства., в связи с чем действия Интерпола (почему Интерпола!?) возле гипермаркета в городе Санкт-Петербурге смотрятся уже не так «доблестно». Да и вопросы возникают: 1) чем и как занималось омское следствие на протяжении целого года, предоставив в распоряжение пресс-службы МВД РФ очевидно непроверенную информацию.