Главные новогодние и рождественские мероприятия в Омске - 2020: Горки, катки, снежные городки
Рассказываем о главных событиях на Новогодних каникулах в Омске-2020. Куда сходить с ребенком на праздниках и что посмотреть.
22 - 30 декабря, 2 - 8 января 11.00, 15.00 Новогодний проект «Омская усадьба Деда Мороза»
Городской музей «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5а)
22 декабря 15.00 Фестиваль «Омские валенки» Бульвар Мартынова
21 декабря 12.00 Праздничная программа «Ёлка дружбы» Сквер Дружбы народов (ул. Красный Путь, 68)
30 декабря 12.00 Лыжная гонка на призы Деда Мороза
Парк «Советский» (ул. Андрианова, 3)
7 января 13.00 XXIX Рождественский полумарафон
Соборная площадь
7 января 16.00 Городской культурно- спортивный праздник «Рождественские катания»
• Ледовая арена им. Л. Киселёва (ул. 70 лет Октября, 8/1)
• Ледовый дворец спорта им. А. Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2/4)
• СК «Юность» им. С.С. Бовкуна (ул. Б. Хмельницкого, 223)
• Ледовая арена им. И. Родниной (ул. Бархатовой, 8б)
• СК «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142)
• Ледовый дворец спорта им. В. Фетисова (ул. 8-я Восточная, 22)
• Парк культуры и отдыха «Зелёный остров» (ул. Старозагородная роща, 10)
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