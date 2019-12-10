2019-12-19T17:49:32+03:00
Общество

Сибирячка встретила 100-летие

С праздником Екатерину Васильевну Зеленову поздравили представители администрации Октябрьского округа и совета ветеранов.
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Екатерина Васильевна прошла всю войну.Екатерина Васильевна прошла всю войну.
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С вековым юбилеем Екатерину Васильевну Зеленову поздравили не только родные и близкие, но и сотрудники городской администрации.

Военная биография уроженки Тульской области началась в мае 1942 года, а победу встретила в Берлине. Среди многих девушек она попала в третью кампанию по мобилизации для обороны страны. На этот раз женщин направляли на должности специалистов административно-хозяйственной службы (шоферов, поваров, кладовщиков).

К тому моменту Екатерина закончила 10 классов, поэтому обучалась недолго,

и, освоив профессию тракториста, осенью 1942 года была направлена в район Серпухова, на один из военных аэродромов.

- Наша работа заключалась в том, что, прицепив к трактору специальный каток, мы уминали траву на взлетном поле, чтобы самолетам было удобно садиться, - вспоминает ветеран. - А ночью по очереди патрулировали территорию. Жили в землянках, но по-другому было нельзя: противник постоянно бомбил территорию.

Летом 1943 года комендантскую роту, где служила Екатерина Васильевна, перебросили в Орел, а зимой 1944 года - в Новоржев (Псковская область). Это уже был этап освобождения советской земли от фашистских захватчиков. Через Литву, Польшу, Чехословакию воинское соединение добралось до Германии.

Прошло больше 70 лет, но ветеран до сих пор не может забыть страшные картины войны.

Не миновало Екатерину Васильевну и лечение в госпитале. Она получила контузию, после которой пришлось долго лежать в больнице.

Победу ветеран встретила в Берлине. Вспоминает, что 9 Мая не столько песни пели, сколько до потери голоса кричали «Ура!». После войны Екатерина Васильевна вышла замуж, растила и воспитывала детей, работала в колхозе. За боевые заслуги Екатерина Васильевна Зеленова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Дарья КОБЕЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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