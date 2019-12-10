2019-12-19T17:47:35+03:00
Общество

Оксана Фадина поздравила депутатов горсовета с юбилеем

Городской думе исполнилось 25 лет.
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Оксана Николаевна отметила конструктивное сотрудничество мэрии и депутатов.Оксана Николаевна отметила конструктивное сотрудничество мэрии и депутатов.
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Поздравляя депутатов Омского городского Совета с юбилейной датой, мэр Омска Оксана Фадина отметила, что все эти годы администрация города и депутатский корпус работали в конструктивном взаимодействии, преодолевая разногласия, находя компромиссы, укрепляя созидательное сотрудничество в интересах омичей.

- Эти годы, несомненно, можно назвать достойным продолжением лучших традиций истории омского местного самоуправления. Как и их предшественники - члены Омской ратуши, затем городского управления, городской думы, современные омские депутаты твердо руководствовались в своей деятельности главным принципом - работать на благо Омска и омичей, - сказала Оксана Фадина. - Эти приоритеты сохранялись на протяжении всей четверти века, но при этом от созыва к созыву технологии нормотворческого процесса совершенствовались, укреплялась нормативная база. Результат очевиден: на счету Омского городского Совета немало продуманных нормативных документов и грамотных актуальных решений, важных для нашего города и горожан.

Уверена: накопленный Омским городским Советом 25-летний опыт станет прочной основой для эффективного решения современных задач жизни и развития миллионного Омска.

Глава города также пожелала депутатам успехов в нелегкой и ответственной работе на благо Омска, актуальных идей, полезных инициатив для процветания города и благополучия его жителей.

- Пусть в деятельности Омского горсовета нынешнего и всех будущих созывов любовь к нашему городу всегда остается основной движущей силой, - добавила мэр.

Леонид БАРХАТОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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