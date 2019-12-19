2019-12-19T13:50:50+03:00
Общество

«Внедрение Дальневосточного гектара и льготная ипотека в Сибири возможны»: Путин высказался о массовом бегстве омичей из региона

Президента спросили о миграционном оттоке и сложной демографической ситуации за Уралом
Станислав МУХИН
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Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Омска.Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Омска.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве в канун Нового года прошла большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Впервые за последние годы вопрос удалось задать журналисту из Омска. Ольга Коробова спросила главу государства о демографической и миграционной ситуации за Уралом и, в частности, в Омске. Это давно больная тема для нашего региона.

- Здорово, что сделали Дальневосточный гектар и льготную ипотеку на Дальнем Востоке. Но сейчас мы видим, что народ уезжает из Сибири и Урала в безразмерную Москву и Санкт-Петербург. Было бы здорово, если бы такие же меры поддержки были введены не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири, в частности, в Омске. Чтобы талантливые люди до 35 лет не уезжали из Омска.

- Мы ввели такие меры поддержки для Дальнего Востока, потому что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах. И мы распространили их даже для жителей других регионов, которые хотят переехать на Дальний Восток. Но хорошо известны проблемы с Дальневосточным гектаром: это не всегда оптимальное выделение земель, когда не было инфраструктуры или дорог. Поэтому, я считаю, нам нужно сперва опробовать эту меру соцподдержки там, довести ее до ума. А уже потом внедрять ее в других регионах. Мы понимаем систему с демографией и миграцией за Уралом, все видим. Внедрение Дальневосточного гектара возможно, 2%-ная ипотека – тоже. Но нам сперва нужно посчитать и посмотреть, как это в итоге будет работать. Только после этого можно принимать какие-то решения.

Отметим, что о неблагоприятной миграционной и демографической ситуации в Омске говорят последние 3 года. Показатели региона оставляют желать лучшего. В 2018 году на 19 704 родившихся пришлось 22 946 умерших. Естественная убыль населения составила 3242 человека. По сравнению с 2017 годом в 2018-м зарегистрировано меньше браков - 11 527 против 13 074, но и уменьшилось количество разводов - 6911 и 7926 соответственно. Миграционная убыль населения в 2018 году составила 11 198 человек. Омичи уезжают в основном в другие регионы России. За последние 5 лет Прииртышье покинули более 300 тысяч человек! Проблему признал даже губернатор Александр Бурков, который достаточно жестко обрисовал ситуацию.

Ольга Коробова спросила о миграции и демографии. ФОТО: Россия-1

Ольга Коробова спросила о миграции и демографии. ФОТО: Россия-1

- Омск — одна из российских культурных столиц. Так в чем же дело? Почему люди покидают регион? Я вам отвечу: не видно перспективы. Живем в стиле «неуверенной партии»: «Так, средне. Еда, вода и что-то из бытовой техники». Конечно, будет бежать молодежь! – сказал глава региона. - А кто-нибудь сделал вывод? Спросил у ребят, что нужно сделать, чтобы они звали в Омск своих друзей, а не ехали к ним, в другие города? Считаю, что региональному правительству необходимо сконцентрироваться в первую очередь на решении этой проблемы. Подчеркиваю: не только социальному блоку, а всему правительству Омской области. Мы должны создать точки притяжения, магниты, к которым будут тянуться люди.

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Почему за 5 лет Омскую область покинули 300 тысяч сибиряков

Кто-то считает, что проблема приобрела пугающие масштабы. Не зря Омская область - лидер по миграции в Сибири. И чтобы остановить процесс массового отъезда - нужен четкий план. Что-то должно заставить сибиряков остаться в регионе. И предложить это что-то должны городские и областные власти (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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