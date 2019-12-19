2019-12-19T09:43:33+03:00
Общество

Омичка вошла в ТОП на мировом конкурсе красоты

«Миссис Мира 2020» проходил 6 декабря в Лас Вегасе.
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Нашу страну на конкурсе представляла омичка Екатерина Кузнецова - бизнесвумен, мама 4 детей и просто красавица.

Екатерина стала победительница общероссийского конкурса красоты, завоевав титул Миссис Россия Мира 2019, который проходил 6 июня 2019 года.

Победа в этом соревновании дала возможность нашей землячке участвовать в конкурсе Миссис Мира 2020 в Лас Вегасе. Приятным дополнением стали прекрасные награды: корона и лента Миссис Россия Мира, а также лента за достояние Россия за многодетность.

На конкурсе Миссис Мира 2020 Кузнецова Екатерина вошла в 20 самых красивых девушек планеты и получила медаль за выход нашей страны в ТОП.

Обращаем внимание, что уже достаточно давно красавицам из России не удавалось завоевывать победы на мировом конкурсе.

- Моей главной целью участия в этом конкурсе красоты мирового масштаба являлось достойно представить нашу страну., - сказала Екатерина. - Не только внешние данные, но также знание английского языка, национальный костюм, физическая выносливость и дисциплина помогли мне выйти в Топ 20. Когда тебя выделяют из огромной толпы - это уже успех! Я хотела бы сказать всем женщинам на этой планете и поддержать тех, кому тяжело сейчас: мы можем быть гораздо сильнее, чем мы думаем, особенно, когда у нас есть дети!

Напомним, что Екатерина Кузнецова является директором «Сибирской дорожно-строительной компании», членом фонда поддержки детского и массового спорта, многодетной мамой 4 погодок.

Поздравляем Екатерину Кузнецову с полученной наградой!

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