«Была истощена и подавлена»: В Омске хозяева привязали пса к заброшенному дому и оставили умирать

Душераздирающее скуление и собачий лай несколько дней слушали жители частного сектора по улице 7-я Северная. Пес долгое время был привязан к заброшенному дому. К себе никого не подпускал. На холоде в снегу животное просидело несколько дней. О несчастной собаке омичи рассказали в социальных сетях.

Многие думали, что пес бездомный. Оказалось, что у собаки есть хозяева. Об этом «Комсомолке» рассказали в муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство» - оно отвечает за отлов бездомных животных. Сейчас животное находится в их приюте.

- Во дворе дома установлена будка, в ней находилась собака в ошейнике, зафиксированная металлической цепью к будке. Санитарное состояния территории домовладения - неудовлетворительное, владельцев в строении не оказалось. Собака агрессию не проявляла, была истощена и подавлена, - рассказали в ведомстве.

Нашли его работники и хозяев умирающей собаки. Во время телефонного разговора выяснилось, что они бросили дом и уехали. Возвращаться за псом не собираются. Получается, животное просто оставили умирать медленной смертью. Почему владельцы просто не отпустили собаку, загадка.

- Бывшим владельцам животного даны разъяснения о передаче собаки в «Спецавтохозяйство». Они пояснили, что претензий о направлении собаки в приют, не имеют, - уточнили в ведомстве.

Сейчас преданная хозяевами собака находится в ветеринарном блоке учреждения. Специалисты ее обследуют и назначат соответствующее лечение. Бедолаге пообещали найти новых хозяев, которые смогут подарить псу свою любовь. Сейчас дворняга отъедается - животное не ело несколько дней.