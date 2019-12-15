2019-12-15T08:50:06+03:00
Спорт

Омский боец Александр Шлеменко уверенно победил экс-чемпиона UFC Бранча

Бой закончился в первом раунде [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (YouTube)Фото: скриншот с видео (YouTube)
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Накануне в Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам RCC7. Титульным боем стала встреча Александра Шлеменко с экс-чемпионом UFC Дэвидом Бранчем. Изначально планировалось, что омич проведет бой с другим американцем, Луисом Тэйлором, но потом соперника заменили.

Бой получился ярким и стремительным. Все закончилось уже в конце первого раунда после удачного удушающего приема, который применил Шторм. Благодаря такой уверенной победе Шлеменко полностью реабилитировался за поражение от Криса Ханикатта, случившееся в сентябре. Теперь на счету омского бойца ММА 59 побед и 13 поражений. У Дэвида Бранча 12 побед и 7 поражений.

Кстати, в интервью сразу после боя Александр Шлеменко упомянул о бывшем омском журналисте, который теперь работает в Москве:

– На пресс-конференции мне сказали, что меня все «похоронили», кроме Саши Лютикова – Саша знает меня давно. Знаете, «хороните» меня так всегда, ребята! Я сегодня ни разу не пропустил, у меня чистое лицо, я ничего себе не отбил и выиграл в первом раунде!

Также 14 декабря оказалось счастливым и для воспитанников Александра Шлеменко, выступавших на турнире ACA103. Александр Сарнавский победил Аурела Пиртеа, а Игорь Жирков – Михаила Малютина.

RCC7 Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч Alexander Shlemenko vs David Branch.

ИСТОЧНИК KP.RU

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