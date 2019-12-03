2019-12-07T21:19:36+03:00
Общество

Омский центр реабилитации Фонда социального страхования – один из лучших в России

На «круглом столе», организованном «Комсомольской правдой» и ФСС по Омской области, рассказали, о том, какую помощь оказывают здесь пострадавшим на производстве
Ольга АПАТИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В России работает 12 центров реабилитации ФСС. Один из лучших - «Омский» - находится в центре нашего города.

- Главная задача - повышение качества жизни людей, получивших травму на рабочем месте. Мы занимаемся восстановлением функциональных возможностей и здоровья пациентов, а также оказываем им психологическую поддержку, помогаем включиться в социальную жизнь, адаптироваться к быту, вернуться на работу, - рассказала на «круглом столе» главный врач Центра реабилитации ФСС РФ «Омский» Елена Зюзько. - Бывают случаи, когда помощь нужна не только пострадавшему, но и его родным. Мы учим правильному уходу и подсказываем, как переобустроить жилье, чтобы человеку было комфортно.

Для лечения пациентов в санатории «Омский» используются как

традиционные методы лечения и реабилитации, так и инновационные: используются роботизированная техника, разработки космической индустрии. Но важно помнить, что большое значение в восстановлении играет мотивация самого пациента, его настрой. Поэтому с первого дня с пострадавшим у нас работает психотерапевт.

Одним из последних приобретений санатория стал экзоскелет, спроектированный в 2013 году в инновационном центре «Сколково». В нашем регионе он пока единственный. Изобретение применяется как в реабилитации пациентов с травмами позвоночника и неврологическими диагнозами (например, с рассеянным склерозом), так и с нарушением кровообращения, посттравматической болезнью и инсультом. Для пациентов, долгое время находящихся в сидячем положении, тренировки на экзоскелете дают небывалый эмоциональный подъем. Человек вновь обретает возможность - пусть пока только на время занятий - находиться в вертикальном положении, делать шаги, да и просто может выпрямиться и полноценно дышать. Эти позитивные эмоции, порой со слезами радости самого пациента и его родных, очень важны для дальнейшего восстановления.

- Я ни разу не уезжал на реабилитацию в другие регионы, хотя Фонд предлагал разные варианты: у нас в Омске очень достойный Центр. Я бывал в восстановительных центрах за рубежом и слышал много отзывов о других центрах в России, но уверенно могу сказать, что санаторий «Омский» оказывает помощь на очень высоком уровне! - поделился впечатлениями пациент центра реабилитации «Омский» Александр Кузюков. Он - активный спортсмен и общественник: председатель общественного совета всероссийского проекта «Единая страна - доступная среда», российский чемпион мира в фехтовании на колясках, многократный чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта России, кандидат в члены Общественного совета Омской области. Такая вовлеченность в социум стала возможным благодаря усилиям самого Александра, сотрудников Фонда социального страхования и Центра реабилитации «Омский», которые помогли парню с реабилитацией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Омске до аэропорта запустили еще одну маршрутку
Архивы Колчака, купленные в Париже за 200 млн, никак не могут вывезти в Россию
Омич в Крыму украл из дома нового знакомого 350 тысяч
Священник в Омске освятил кофейню около теплой остановки
В Омске искали 12-летнего подростка, уехавшего за рулем машины отца
В Калачинске перед установкой главной елки ею подмели улицы города
Как вправе действовать кредитор при взыскании просроченной задолженности?
Начальник Управления Росгвардии по Омской области побывал на расширенном заседании военного совета в Новосибирске
Омич продал украденный снегокат полицейским и пожалел об этом
Омская кадастровая палата 12 декабря проведет всероссийский день приема граждан
Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы
Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы
Ветврачи прокомментировали несанкционированный скотомогильник в Калачинске
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Силачи из «СТБ-Охраны» совместно с полицейскими провели акцию для автомобилистов и пешеходов
Половина омичей платит безналичкой в маршрутках