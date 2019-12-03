Омский центр реабилитации Фонда социального страхования – один из лучших в России

В России работает 12 центров реабилитации ФСС. Один из лучших - «Омский» - находится в центре нашего города.

- Главная задача - повышение качества жизни людей, получивших травму на рабочем месте. Мы занимаемся восстановлением функциональных возможностей и здоровья пациентов, а также оказываем им психологическую поддержку, помогаем включиться в социальную жизнь, адаптироваться к быту, вернуться на работу, - рассказала на «круглом столе» главный врач Центра реабилитации ФСС РФ «Омский» Елена Зюзько. - Бывают случаи, когда помощь нужна не только пострадавшему, но и его родным. Мы учим правильному уходу и подсказываем, как переобустроить жилье, чтобы человеку было комфортно.

Для лечения пациентов в санатории «Омский» используются как

традиционные методы лечения и реабилитации, так и инновационные: используются роботизированная техника, разработки космической индустрии. Но важно помнить, что большое значение в восстановлении играет мотивация самого пациента, его настрой. Поэтому с первого дня с пострадавшим у нас работает психотерапевт.

Одним из последних приобретений санатория стал экзоскелет, спроектированный в 2013 году в инновационном центре «Сколково». В нашем регионе он пока единственный. Изобретение применяется как в реабилитации пациентов с травмами позвоночника и неврологическими диагнозами (например, с рассеянным склерозом), так и с нарушением кровообращения, посттравматической болезнью и инсультом. Для пациентов, долгое время находящихся в сидячем положении, тренировки на экзоскелете дают небывалый эмоциональный подъем. Человек вновь обретает возможность - пусть пока только на время занятий - находиться в вертикальном положении, делать шаги, да и просто может выпрямиться и полноценно дышать. Эти позитивные эмоции, порой со слезами радости самого пациента и его родных, очень важны для дальнейшего восстановления.

- Я ни разу не уезжал на реабилитацию в другие регионы, хотя Фонд предлагал разные варианты: у нас в Омске очень достойный Центр. Я бывал в восстановительных центрах за рубежом и слышал много отзывов о других центрах в России, но уверенно могу сказать, что санаторий «Омский» оказывает помощь на очень высоком уровне! - поделился впечатлениями пациент центра реабилитации «Омский» Александр Кузюков. Он - активный спортсмен и общественник: председатель общественного совета всероссийского проекта «Единая страна - доступная среда», российский чемпион мира в фехтовании на колясках, многократный чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта России, кандидат в члены Общественного совета Омской области. Такая вовлеченность в социум стала возможным благодаря усилиям самого Александра, сотрудников Фонда социального страхования и Центра реабилитации «Омский», которые помогли парню с реабилитацией.