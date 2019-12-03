2019-12-07T21:19:36+03:00
Общество

Как государство помогает восстановиться после травм на производстве

В конференц-зале Центра реабилитации «Омский» состоялся «круглый стол», который организовали «Комсомольская правда» и ФСС по Омской области
Ольга АПАТИНА
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На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Екатерина ШИРШОВАНа «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Екатерина ШИРШОВА
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Встреча была посвящена государственным услугам, которые Фонд оказывает людям, получившим производственную травму.

С ГОДАМИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕБРЕЖНОСТЬ

Статистика по Омской области такова: больше всего производственных травм (17% от общего числа) получают работники транспортной сферы, на втором месте работники связи, строители и медики - на третьем и четвертом местах соответственно. Причем возраст 46% пострадавших старше 50 лет. Казалось бы, опытные специалисты должны быть осторожнее молодых коллег, но происходит наоборот: с годами увеличивается небрежность при выполнении работ, а это приводит к печальным результатам. Деятельность ФСС связана непосредственно с предотвращением несчастных случаев на производстве и помощью пострадавшим.

- Бюджет нашей организации формируется за счет страховых взносов работодателей. Мы предоставляем выплаты, связанные с выходом на больничный, в том числе по материнству, а также занимаемся страхованием от производственных травм и профзаболеваний, - пояснил руководитель ФСС в Омской области Александр Лось. - Мы делаем все необходимое, чтобы человек вернулся к нормальной жизни: оплачиваем лечение и реабилитацию, а если нужно, помогаем пройти переобучение и найти новую работу.

Большое внимание Фонд уделяет предупреждению травматизма

и профзаболеваний. Ведь легче и дешевле не допустить несчастного случая, чем бороться с его последствиями. На выделенные средства проводится дополнительное обучение технике безопасности, закупаются средства индивидуальной защиты, создаются безопасные условия труда, а также проводится специальный контроль здоровья сотрудников непосредственно на рабочем месте. С каждым годом бюджет на превентивные меры увеличивается, а число жертв производственных трагедий сокращается.

Так, в 2014 году на борьбу с травматизмом было выделено 52 млн рублей, в текущем году бюджет увеличен до 100 млн рублей, что же касается жертв, то их число снизилось вдвое. Можно надеяться, что предупредительная работа, которую проводит ФСС, в ближайшие годы поможет снизить количество несчастных случаев на производстве и пострадавших от них до минимума.

ПОМОЩЬ И ПОСТРАДАВШИМ, И РОДНЫМ

Для работы непосредственно с пострадавшими в ФСС создана служба реабилитационных менеджеров. Именно они осуществляют связь

между медиками, работодателем, государством и самим пациентом и его близкими. Как только в больницу поступает человек с производственной травмой, информация об этом сразу же поступает в Фонд. В кратчайшие сроки реабилитационный менеджер вместе с лечащим врачом составляют план лечения. Все расходы, связанные с оказанием пострадавшему амбулаторно-поликлинической, стационарной, в том числе высокотехнологичной специализированной помощи, оплачиваются ФСС. Также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача пациент может пройти медицинскую реабилитацию в санаторно-курортных организациях за счет средств Фонда.

Деятельность ФСС достаточно обширна. Фонд не только компенсирует затраты на лечение и реабилитацию, но и оплачивает переобучение, предоставляет инвалидные коляски, протезы, слуховые аппараты и другие средства реабилитации. Кроме того, приобретает для инвалидов автомобили со специальным адаптированным управлением, а тем, кто сам переоборудует свои машины, выплачивает компенсацию. Это позволяет пострадавшим оставаться мобильными, социально активными, развиваться, работать и реализовываться, то есть поддерживать качество жизни на достойном уровне.

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