Кто же станет лицом стильной оптики Vidial, получит именную стипендию, станет известным и узнаваемым?
Более 300 участников, 7 членов жюри, 2 часа совещания... Итак, 20 претендентов на победу отобраны! В течение 2 дней оптики Vidial оповестит этих счастливчиков о следующем этапе конкурса. Остальных участников ждёт сюрприз! Напоминаем, студенты нашего города, старше 18 лет, выкладывали фото в медицинских очках в своём инстаграм, ставили под ним хэштег #видиальноелицо2019 и подписывались на аккаунт @vidialoptika.
Вчера, 3 декабря авторитетное жюри, а это fashion-фотограф, визажист-стилист, руководитель модельного агентства и известные Омские бизнесмены, выбрали из всех участников 20 финалистов, среди которых и определятся победители.
Победителям достанутся крутые призы:
1 место – номинация «Лицо Видиаль» – «Видиальная» стипендия 5.000 рублей каждый месяц и контракт с сетью салонов оптики Vidial на участие в рекламных кампаниях на полгода!
2 место – номинация «Самый креативный» – сертификат номиналом 10.000 рублей на покупку в любом салоне Vidial.
3 место – номинация «Самый популярный» – сертификат номиналом 5.000 рублей на покупку в любом салоне Vidial.
И это ещё не всё! Победителей в каждой номинации по двое! Ведь нам нужны представители как прекрасной женской половины, так и сильной мужской.
P.S. Следите за новостями оптики Vidial в аккаунте в инстаграм: @vidialoptika
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Кто же станет лицом стильной оптики Vidial, получит именную стипендию, станет известным и узнаваемым?.