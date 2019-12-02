Приоритетом бюджета Омской области в 2020 году станут нацпроекты

В областном правительстве рассмотрели на публичных слушаниях проект бюджета региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Всего в обсуждениях пожелали принять участие около 300 человек. Это парламентарии областного Законодательного собрания, а также представители региональной и муниципальной власти и общественники.

Доходы и расходы будут расти

С основным докладом выступил глава министерства финансов Омской области Вадим Чеченко. Он озвучил основные параметры бюджета на следующий год. Пока доходы запланированы на уровне 90,8 млрд., а расходы 92,7 млрд. рублей. Но эти цифры будут расти.

67,5 млрд. рублей планируют получить отналоговых и неналоговых поступлений. Прогнозируется, что в следующем году динамика роста по ним неналоговым доходам впервые за несколько лет сравняется с общероссийским уровнем.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено 23,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов. Из них 15,9 млрд. – это безвозмездные целевые поступления.

- Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента, - это одна из первоочередных задач, поставленных перед областным правительством Александром Леонидовичем Бурковым в бюджетном послании на 2020 год. При формировании бюджета необходимо было предусмотреть существенные ресурсы на софинансирование мероприятий национальных проектов. Это поручение выполнено: к уровню 2019 года собственные расходы на эти цели выросли фактически в два раза – до 5 млрд. рублей, – прокомментировал Вадим Чеченко.

В общей сложности на 2020-2022 годы на финансирование нацпроектов предусмотрено 43,1 млрд. рублей. Но можно с уверенностью утверждать, что эта сумма в итоге преодолеет рубеж в 50 млрд. рублей.

Это позволит строить и ремонтировать дороги, возводить новые садики и школы, заниматься дальнейшим благоустройством общественных пространств, а также обеспечит оснащение детских поликлиник оборудованием и развитие медицинской помощи больным онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Социальный бюджет

Бюджет носит социально-культурную направленность. На это запланированы две трети всех расходов. Самое большое вложение традиционно предусмотрено в образование – 24,1 млрд. рублей. Основной объем затрат – это заработная плата работников отрасли – 19,6 млрд. рублей. Кроме того, в госпрограмме отражены расходы по двум нацпроектам – «Образование» - 1,8 млрд. рублей, и «Демография» - 750 млн. рублей. Госпрограмма «Развитие здравоохранения» обеспечена финансированием в объеме 19 млрд. рублей. Расходы по госпрограмме, решающей задачи социальной поддержки населения, сформированы на уровне 16 млрд. рублей.

Значительный объем средств приходится на предоставление выплат и льгот населению – 10,6 млрд. рублей, в том числе на финансовую поддержку семей при рождении детей 3,1 млрд. рублей по нацпроекту «Демография».

В отдельный блок выделено развитие экономики региона. На поддержку сельского хозяйства заложены 3,7 млрд. рублей. Еще 470 млн – на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Объем финансирования Госпрограммы по жилью и ЖКХ составляет 2 млрд. рублей. На госпрограмму «Формирование комфортной городской среды» в предусмотрено 66 млн рублей за счет собственных средств региона. Позже к этой сумме добавится еще 534 млн за счет распределенных в ноябре федеральных целевых поступлений.

Общий объем дорожного фонда запланирован на 2020 год в объеме 9,8 млрд. рублей, в том числе 3,7 млрд. – по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Третья часть расходов направлена на поддержку муниципалитетов и составит 29,3 млрд. рублей.

Возможностью выступить на публичных слушаниях воспользовались мэр города Омска Оксана Фадина, а также представители районов области. Прозвучавшие в ходе слушаний предложения и пожелания зафиксированы и будут учтены в дальнейшей работе и депутатами Законодательного собрания и областным правительством. Проект бюджета все собравшиеся признали сбалансированным и рекомендовали к рассмотрению в первом чтении 28 ноября на пленарном заседании Законодательного собрания. Окончательное принятие документа запланировано на декабрь.

В 2020-м в Омске будет вестись строительство 7 детских садов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Повышение уровня доходов жителей – одна из важнейших задач для нас»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Успех долгосрочного развития региона определяется не только грамотно выстроенной инвестиционной и экономической политикой, но и уровнем благосостояния и качества жизни населения. Сегодня регионы конкурируют за квалифицированных специалистов. Одержать победу в этой борьбе можно только при условии создания комфортных условий для жизни людей. Повышение уровня доходов жителей – одна из самых важных задач регионального правительства. Я говорил об этом в прошлом году, повторю и сегодня. По данным опросов и поступающих в мой адрес обращений, проблемы трудоустройства и низкий уровень заработной платы больше всего волнуют омичей.

ОФИЦИАЛЬНО

«Казна преодолеет психологический рубеж в 100 млрд. рублей»

Министр финансов омской области Вадим ЧЕЧЕНКО:

В феврале мы дополнительно отразим в бюджете федеральные средства и сформируем ресурсы за счет собственных средств. Но вместе с тем первоначальный бюджет – гораздо более стабильный, чем первоначальный бюджет 2019 года, и он в этом году нам позволяет не дофинансировать расходы между чтениями. Общий объем межбюджетных трансфертов — это более 32 млрд. рублей. Более чем на 2 млрд. он уже превышает уровень текущего года. А вообще, если говорить о расходной части, она уже совершенно точно превысит 100 млрд. рублей, такой психологический рубеж. Пока расходы просматриваются на уровне 102 млрд. рублей, вне всякого сомнения. По результатам работы по формированию дополнительных источников сумма расходной части будет еще увеличена.

ДОСЛОВНО

«Продолжительность жизни в регионе увеличится до 67 лет»

Министр труда и социального развития Омской области Владимир КУПРИЯНОВ: - В 2020 году основной акцент будет уделен социальной сфере. Например, планируется предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка. Расходы бюджета на это составят 2,9 млрд. рублей, что в 3,8 раза больше, чем в 2019 году. По нашим прогнозам продолжительность жизни в Омской области увеличится до 67 лет. И особое внимание будет уделено пожилым людям. В частности, в бюджете заложены расходы на их диспансеризацию. Также будут созданы дополнительные места в геронтологических центрах.

Анна ЛИСОВАЯ