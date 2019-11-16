«Вот так забота о народе!»: Омичи ругают власти за пробки в 10 баллов из флешмоба

Настоящий транспортный коллапс в Омске ожидаемо вызвало перекрытие центра в пятницу, 15 ноября. Ради акции памяти в честь погибших в ДТП власти и ГИБДД решили в будний день ограничить движение через Соборную площадь. Закрыли и Любинский проспект, причем флешмоб почему-то решили устроить в самый час-пик - с 16.00 до 18.00. Естественно, город встал в 9-балльные пробки. В это время омичи как раз возвращались домой.

На нецелесообразность времени перекрытия властям и ГИБДД указывали даже депутаты. Но это никак не изменило их плану. В итоге социальные сети буквально кипят гневом и возмущением омичей. Некоторые добирались домой больше двух часов. А были и те, кто вообще столкнулся с серьезными проблемами.

- Из-за перекрытия опоздала на спектакль в театр, - пожаловалась омичка.

Нашлись и те, кто опоздал на поезд. Горожане недоумевают, какая была необходимость проводить акцию в самый час-пик. Или почему нельзя было перенести ее на выходной.

- Такие акции нужно проводить в другое время и не в будни! - написал один из омичей.

Многие восприняли случившееся на личный счет.

- Это ж надо было додуматься до такого, вот это забота о народе! - пишет другой житель.

Проблема была еще и в том, что перекрытие полностью парализовало работу такси. Ни одна машина не хотела брать заказы из центра.

- Чтобы вас, не уважаемые, еще больше не уважали горожане, делайте такие мероприятия чаще под конец рабочего дня, когда все домой хотят, - оставила гневный комментарий одна из сибирячек.