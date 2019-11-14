2019-11-14T09:26:39+03:00
Здоровье

Если у гражданина есть полис ОМС, то у него должен быть страховой представитель

Реализация нацпроекта «Здравоохранение», который действует в РФ с 2019 года, невозможна без контроля, без информирования населения о правах в системе ОМС…
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А также без получения обратной связи от пациентов об удовлетворенности качеством и доступностью бесплатной медицинской помощи. Контрольные функции по соблюдению и защите прав пациентов, за качеством оказания медицинской помощи, по получению обратной связи от пациентов в виде соцопросов Правительство РФ возложило на фонды ОМС и страховые медицинские организации (СМО).

Именно СМО, выдавшая полис ОМС пациенту, обязана бесплатно для пациента контролировать объем, сроки, условия и качество оказания медицинской помощи (МП), выявлять системные ошибки в работе медорганизаций.

Для этого в СМО ООО «Капитал МС» (прежнее наименование ООО «РГС-Медицина») имеются все необходимые ресурсы: обширная сеть офисов, штатные и внештатные врачи-эксперты, методические материалы для специалистов в виде карты дефектов медицинской помощи, в т. ч. онкологической, специально созданные отделы по защите прав застрахованных и информационного сопровождения на всех этапах оказания МП, разработаны анкеты для соцопросов, согласованные в т. ч. с онкопсихологами и др.

В компании работают страховые представители (СП) 1, 2 и 3 уровней, которые способны квалифицированно проконсультировать, организовать каждому обратившемуся необходимую МП, восстановить нарушенные права через экспертные мероприятия в досудебном и судебном порядке и вселить в пациента уверенность в том, что он не одинок в своей проблеме. О том, зачем каждому обладателю полиса ОМС нужен страховой представитель, можно узнать в видеосюжете по ссылке.

В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Омской области 8-800-550-81-02.

Адрес центрального офиса в Омске: ул. Пушкина, 67, ост. «Голубой огонек». Адреса дополнительных офисов на сайте www.kapmed.ru.

Лицензия ЦБ РФ № 3676-01 (без ограничения срока действия).

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