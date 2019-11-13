2019-11-15T08:04:42+03:00
Наши права и льготы

Как вправе действовать кредитор при взыскании просроченной задолженности?

Всем нам знакома ситуация: как только появляется просроченная задолженность по кредиту (либо микрозайму), кредитор сразу обрушивает шквал телефонных звонков с требованием погасить данную задолженность.
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Нередко банки либо микрофинансовые организации подключают и коллекторские агентства с целью максимального психологического давления на должника. Но это и понятно - должник взял на себя обязательства и обязан выполнять условия договора.

Так какие действия вправе выполнять кредитор при взыскании просроченной задолженности?

В 2016 году вышел федеральный закон, который четко указывает, что вправе, а что НЕ вправе совершать кредитор либо лицо, выступающее от имени кредитора при взыскании долга.

Кредитор вправе:

1) Звонить должнику, а также организовывать личные встречи (т.е. непосредственное взаимодействие).

2) Отправлять должнику текстовые, телеграфные, голосовые и иные сообщения по сетям электросвязи.

3) Направлять почтовую корреспонденцию с требованием погасить просроченную задолженность.

Кредитор НЕ вправе:

1) Угрожать должнику физической расправой, убийством либо причинением вреда здоровью.

2) Угрожать уничтожением или повреждением имущества должника.

3) Применять методы, опасные для жизни и здоровья людей.

4) Оказывать психологическое давление с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника.

5) Вводить должника в заблуждение.

Также кредитор НЕ вправе взаимодействовать:

- с должником, который признан банкротом;

- с лицом, ограниченным либо лишенным дееспособности;

- с инвалидом первой группы;

- с должником, который находится на лечении в стационарном лечебном учреждении;

- с несовершеннолетним.

При этом стоит помнить, что кредитор вправе звонить должнику не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более 8 раз в месяц. Что касаемо личных встреч, кредитор вправе их организовывать не более одного раза в неделю.

Член ассоциации юристов и адвокатов России, член ассоциации независимых европейских юристов, член общественной организации по защите прав должников от кредиторов, юрист в сфере финансов и кредитования Москаленко Андрей Петрович

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