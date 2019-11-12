«Дешевая рабочая сила» и обиженный житель: Почему Омск попал в рейтинг «жутких городов»

Что ни рейтинг, то сплошное разочарование для омичей. Очередное исследование провели специалисты «РИА-Недвижимость». Они представили свой список «жутких мест России». Главным критерием для этого они традиционно взяли отток населения. А это большая проблема для Омска, которую признали даже местные власти. Только по официальной статистике Омскую область в 2018 году покинули более 60 тысяч человек. Поэтому неудивительно, что наш город оказался в списке. У Омска 7-е место в рейтинге «жутких мест». Мы – единственный миллионник, угодивший в этот черный список (подробнее см. «Кстати»). Наряду с нами туда попали Магнитогорск, Артем, Воркута, Норильск и Иваново. Одним из главных минусов Омска, по мнению авторов рейтинга, низкие зарплаты. Но, конечно, причина не только в этом.

«Не пытайтесь покинуть Омск», – гласит известный мем о городе, хотя реальность такова, что пытаются многие, и у большинства получается. Город вместе с областью покидают по 10 тысяч человек в год, - пишут авторы рейтинга. - Кроме того, кажется, в России нет ни одного урбаниста, который не рассказал бы о том, что в городе нет благоустройства и все грустно. Выводы социологов прокомментировали и омские эксперты.

- Омичи часто сравнивают себя с соседями – Новосибирском, Красноярском. Но проводить прямую аналогию между городами неправильно, - комментирует ситуацию эколог Сергей Костарев. – Как все устроено в жизни: в противовес к плохой экологии должна быть некая концепция благоустройства или какой-то экономический стимул. Условно: я живу в грязном месте, но зато получаю хорошую зарплату или другие выгоды. Но, к сожалению, в Омске ничего этого нет. Сибирь само по себе, мягко говоря, сложное место для жизни. Но печально, что у Омска нет перспектив. Именно поэтому люди уезжают. Чувство обиженного омича ведь появилось совсем недавно. Я помню времена, когда жизнь в Новосибирске объективно считалась хуже. Другой важный момент – это плохой пиар своей деятельности власти. Обещанное часто не соответствует увиденному. Из-за этого даже в прогнозы перспектив жители мало верят. И человек начинает задумываться: а ради чего я здесь живу? Конечно, Омска не в списке 7 самых жутких городов России, но необходимы перемены.

- Главные экологические проблемы, на ваш взгляд…

- Воздух и выбросы, нерешенная ситуация с мусорными полигонами и очень грязная вода. Ведь 98% стоков поступают в Иртыш без очистки. И то, что в реке нельзя купаться, показатель проблемы.

КСТАТИ

Какие еще места назвали плохими для жизни?

1. Магнитогорск;

2. Воркута;

3. Норильск;

4. Певек;

5. Артем;

6. Омск;

7. Иваново

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему у нас такие низкие зарплаты?

- Причина одна – филиализация, которой подвержены все наши предприятия, - говорит политолог и экономист Сергей Евсеенко. – Они включены в интегрированные или национальные холдинги. Что это значит? Это, значит, управленцы и руководство сидит в других городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Судите сами: «Омскшина», нефтезавод, продолжать можно бесконечно. Представительства крупных холдингах на местах выполняют функции цехов, они даже не продают конечный продукт. Весь менеджмент в другом месте. В Омске нет компаний с административным центром у нас. А это значит, что рабочая сила на территориях не может быть высокооплачиваемой. Потому и зарплаты у нас такие низкие, дешевая рабочая сила. К тому же районный коэффициент в Омской области самый маленький в Сибири, а это 15% размера получки. Посмотрите, где самые высокие показатели районного коэффициента – в Центральном федеральном округе. Туда все и едут. К сожалению, сейчас это политика государства. Централизация – вот наша проблема. Люди с периферии массово уезжают. Скоро там вообще не будет никого, а это уже угроза национальной безопасности. Руководство страны уже сейчас должно думать над решением этой проблемы.