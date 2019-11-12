В Омском «Эрмитаже» сибирякам покажут саблю Николая I и артефакты бронзового века

На прошлой неделе, наконец, заработал «Эрмитаж-Сибирь». Его строили несколько лет. Первыми гостями нового музея, напомним, стали президенты России и Казахстана - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приезжавший в наш город на Форум. И, кажется, это только подстегнуло интерес омичей. Горожане активно идут на выставку в «Эрмитаж-Сибирь».

Только за первые три дня новый музей уже посетили больше 3 тысяч горожан. Сибиряки активно покупают билеты и идут на выставку оружия «Сжимая рукоять меча…» из Санкт-Петербурга. Там они смогут увидеть уникальную саблю, которую 15-летнему Николаю I подарил граф Ланжерон. Ждут сибиряков и уникальные находки. Во время строительства музея «Эрмитаж-Сибирь» рабочие обнаружили кинжал, нож и топор эпохи бронзового века. Рядом были останки древнего воина. Этим находкам, по оценкам специалистов, больше трех тысяч лет! Археологическая находка, кстати, и определила тематику премьерной выставки нового музейного центра. Помимо этого гости экспозиции смогут посмотреть и картины омских художников. Обе выставки будут работать до мая 2020 года.

- Наши экспозиции будут носить сменный характер. Они будут долговременные, но ротацию произведений мы будем делать, чтобы максимальное количество работ показать омичам, - рассказали «Комсомолке» в музее.

«Эрмитаж-Сибирь» расположен за Драмтеатром в здании бывшего страхового общества «Саламандра» по адресу ул. Музейная,4. Интерес к его выставкам растет с каждым днем. Купить билеты можно как в кассе музей, так и по карточке через сайт музея. Взрослый билет стоит 300 рублей, студенческий – 150, для пенсионеров – 70, для школьников – 50 рублей. Посещение выставок для детей младше 7 лет – бесплатно.