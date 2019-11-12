Спортивные школы Омска переформатируют по федеральным стандартам

Сейчас в Омске работают 26 спортшкол, которые посещают 17 тысяч детей и подростков. С 1 января все они начнут работать по новой системе. Их разделят на собственно спортивные школы и спортшколы олимпийского резерва. Первые предназначены для тех ребятишек, которые ходят на занятия просто для укрепления здоровья и общего развития. Во вторые будут отбирать талантливых и амбициозных детей, которые в будущем смогут защитить честь своего региона и даже страны на спортивной арене. Эти школы станут кузницей кадров для будущих чемпионов по различным видам cпорта.

В связи с этим предстоит переоформить всю документацию. Кроме того, работа самих учреждений будет скорректирована в соответствии с новыми федеральными требованиями.

- Думаю, большинство родителей, отдавая своих детей в такие школы, все-таки мечтает видеть их на пьедестале почета с кубком в руках, - отметил глава профильного департамента Алексей Фадин. - Спорт - это в том числе желание добиваться высоких достижений.

С 1 января 2020 года все омские спортивные школы перейдут на работу в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 и станут организациями не дополнительного образования, а спортивной подготовки.

При этом для самих учреждений ничего в худшую сторону точно не изменится - зарплаты тренеров останутся на прежнем уровне, в районе 29 тысяч рублей, а в будущем их обещают повысить. Кроме того, после перехода на новую систему спортшколы смогут претендовать на дополнительное финансирование.

Спортивные ведомства сделали все возможное, чтобы сохранились и кружковая деятельность, так называемое дополнительное образование, и подготовка в рамках олимпийского резерва. Для перехода к новым федеральным требованиям региональное министерство и городской департамент спорта совместно разработали дорожную карту, которую теперь будут воплощать в жизнь.

Анна ЛИСОВАЯ.

ОФИЦИАЛЬНО

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Алексей ФАДИН:

- В настоящий момент основным видом деятельности спортивных школ является реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. Однако с 1 января 2020 года в соответствии с приказом Министерства спорта России (№ 999 от 30 октября 2015 года) все спортивные школы города станут не только организациями дополнительного образования, но и учреждениями спортивной подготовки. Суть этого документа - подготовка занимающихся и подготовка региональных сборных команд к выступлению в составах сборных Российской Федерации на всероссийском и международном уровнях. Система работает, она работала и будет работать. Сроки сегодня стоят следующие: мы должны 1 января 2020 года уже быть в новом статусе.