2019-11-12T12:21:35+03:00
Общество

Губернатор Александр Бурков на XVI Форуме сотрудничества России и Казахстана: Производственные связи с соседями у нас выстроены исторически!

Глава региона внимательно ознакомился с экспонентами выставки «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана».
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Ожидается, что экспорт сибирского зерна по реке даст мощный толчок развитию всего сельского хозяйства Омской области.Ожидается, что экспорт сибирского зерна по реке даст мощный толчок развитию всего сельского хозяйства Омской области.
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Взаимовыгодное сотрудничество и развитие торговых отношений стали главными темами на XVI Форуме России и Казахстана, который прошел в Омске 6 и 7 ноября. В первый день губернатор Александр Бурков и гости форума ознакомились с достижениями омских и казахстанских ведущих предприятий. Глава региона выделил наиболее значимые наработки и проекты.

Экспорт сибирского зерна по реке

Дольше всего Александр Бурков задержался у стенда масштабного проекта омского правительства «Порт Сабетта - зерновые ворота Сибири». Логистическая разработка должна обеспечить экспортные возможности аграриев Омской области. Проект предполагает прямые поставки зерновых, производимых в Сибирском регионе, преимущественно в нашем, а также прилегающих краях и областях, на рынки Республики Казахстан, Средней Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Задача - отгрузка зерна на экспорт, с ориентиром на страны Юго-Восточной Азии, с доставкой по рекам Иртыш и Обь речными баржами до порта Сабетта. В дальнейшем предполагается последующая перегрузка продукции сибирских аграриев на океанские суда и транспортировка к портам потребителей. Ожидается, что это даст мощный толчок развитию всего сельского хозяйства Омской области. Губернатор досконально интересовался возможностями, которые даст реализация данного проекта.

- Если сравнивать логистику сообщения между Омском и Павлодаром, то мы увидим существенную разницу: водный транспорт - 700 руб./тонна, железнодорожный- 2600 руб. и автомобильный - 1700 руб. Экономия водного транспорта более чем в три раза. Это не говоря о косвенных выгодах - мы поддерживаем дорожный комплекс в нормальном состоянии, поскольку разгружаем автомагистрали от крупнотоннажного транспорта, - объяснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Иван Трофимов.

Губернатор внимательно осмотрел стенды и ознакомился с проектами ГК «Титан», Омского государственного технического университета, Ассоциации казахстанского автобизнеса, а также оценил цифровые наработки «Россети Сибирь».

Александр Бурков и Кайрат Торебаев внимательно осмотрели стенд ГК «Титан», которая давно и успешно работает в том числе и на казахстанском рынке

Александр Бурков и Кайрат Торебаев внимательно осмотрели стенд ГК «Титан», которая давно и успешно работает в том числе и на казахстанском рынке

Товарооборот между странами растет

После обхода выставки были подписаны соглашения с «Вымпел-Коммуникациями» и МГИМО. Правительство Омской области и публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» заявили о готовности рассматривать возможность сотрудничества в развитии на территории Омской области новых информационно-телекоммуникационных технологий и внедрения в инфраструктуру элементов «умного города». Документ же, подписанный с МГИМО, предполагает развитие взаимодействия в вопросах образования, науки, повышения квалификации и переподготовки кадров в интересах региона.

В завершение работы выставки Александр Бурков заявил, что Казахстан остается главным торгово-экономическим партнером региона.

- Четверть нашего внешнеторгового оборота - это отношения с Казахстаном. У нас растет как экспорт - на 23 %, так и импорт - на 19 %. Это говорит о том, что мы взаимно развиваем наши экономические отношения. Это очень важно. Сегодня на территории области действуют 192 предприятия с участием казахстанского капитала, - подчеркнул Александр Леонидович.

А вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев обозначил приоритеты сотрудничества сторон.

- Первое - сельское хозяйство. Казахстан - аграрная страна, а Омск - значительный игрок в России. Те технологии, которые есть у вас и у нас, дополняют друг друга. Мы будем продолжать сотрудничество. Еще одно важное направление - нефтехимия. Наши страны также взаимно дополняют друг друга. Третье направление сотрудничества - финансовое. Мы приглашаем омские компании пользоваться теми финансовыми инструментами, которые предоставляются на нашей территории. Еще одно направление - область образования. Мы видим здесь достаточно хорошую научно-техническую базу. В Казахстане имеется большая потребность в высококвалифицированных кадрах. Чтобы иметь хороших специалистов, нам нужна прочная кооперация с омскими вузами, - отметил Торебаев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«То, что я увидел, доказало: наши предприятия эффективно развиваются»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Дан старт XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум начался с открытия выставки, где мы видим все передовое в сфере промышленности, агропромышленном кластере, в системе государственного и муниципального управления. Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана. Исторически у нас всегда были выстроены производственные связи. Нам необходимо сегодня идти дальше. То, что мы видим на выставке, подтверждает, что наши предприятия эффективно развиваются. Многие активно взаимодействуют в рамках приграничного сотрудничества.

СПРАВКА «КП»

Республика Казахстан - основной внешнеэкономический партнер Омской области.

В 2018 году взаимный внешнеторговый оборот составил 279,4 млн долларов США, из которых 59,1 % приходится на экспорт, 40,9 % - на импорт. В структуре экспорта наибольшую долю занимают товарные группы: машиностроительная продукция (36,6 %), продовольственные товары и сырье (23,7 %), продукция химической промышленности, каучук (13,9 %), металлы и изделия из них (8,4 %). В структуре импорта Омской области из Казахстана - машиностроительная продукция (41,4 %), продовольственные товары и сырье (25,9 %), минеральные продукты (23,4 %).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, на территории региона по состоянию на 1 октября 2019 года осуществляют деятельность 189 организаций с участием казахстанского капитала.

ДОСЛОВНО

«Уже появились первые новые контракты»

Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат ТОРЕБАЕВ:

- Форум второй раз проводится в Омске. Это неслучайно. Исторически Казахстан и Омская область очень тесно взаимодействуют. Наши компании с удовольствием сюда приехали, скажу вам честно: они рвались в Омск. Уже появились первые новые контракты. Это, что называется, экономика взаимоотношений в действии. Мы будем продолжать работать, сотрудничать, интересов много. В программе много сессий. Исторически никогда так много сессий не было. 5 сессий, заседание делового совета, подписание документов. Обширная повестка дня. Нам есть что предложить друг другу. Мы будем в дальнейшем сотрудничать с Омской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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