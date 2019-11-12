2019-11-12T12:21:35+03:00
Общество

В Омске прошел слет молодых учителей «Горячие сердца»

На нем прошло посвящение молодых педагогов.
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С каждым годом растет число молодых педагогов, участвующих в тимбилдинге.С каждым годом растет число молодых педагогов, участвующих в тимбилдинге.
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В Омске в седьмой раз прошел слет «Горячие сердца». Этот, по сути, большой тимбилдинг для начинающих учителей раньше проводили за городом. Но сейчас слет приняла отстроенная несколько лет назад просторная и современная школа № 53 в Старом Кировске. Это позволило принять гораздо больше участников. Организаторы мероприятия - администрация города и бюджетный центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».

- Все собравшиеся начинают работать в рамках лаборатории молодого педагога, - рассказала замдиректора центра «Перспектива» Ирина Арутюнян. - Ребята знакомятся с проектами, которые созданы молодыми учителями-наставниками и учениками и представлены уже на областном и международном уровнях. И видят, каким образом можно решать образовательные и воспитательные задачи через проекты. После молодых педагогов делят по округам и раздают техническое задание первого этапа. Затем эта работа будет продолжена на муниципальном уровне. Шаблон существует только в том, как создается проект. Темы зависят от интересов и потребностей учителей.

В форуме участвуют те, кто еще недавно сами сдавали экзамены. Такое мероприятие специально придумали для учителей, которые только в этом году пришли в школу.

- Изначально я участвовал в форуме как молодой специалист, учитель информатики, - объяснил куратор форума «Горячие сердца» Руслан Исупов. - А вот теперь уже второй год провожу его как координатор. Это отличное, на мой взгляд, мероприятие. По себе знаю: выпускники учебных заведений идут в школу и не понимают, что там вообще происходит. Мы на этом форуме знакомим их между собой, чтобы они находили единомышленников. Ведь работать в школе без коллеги, без его плеча очень сложно.

От каждого округа на форум направили по 27 человек. Например, Анна Алехина и Ксения Боровик пришли в школу № 98 в этом году и решили поучаствовать в слете.

- Посмотреть на другие школы, на их отличия от той, где работаешь, тоже интересно. Такой опыт приобрести всегда полезно, - считает учитель истории и обществознания школы № 98 Ксения Боровик.

- Я приятно удивлена, что в Омске проводятся такие мероприятия для молодых педагогов, - говорит учитель химии школы № 98 Анна Алехина. - Думаю, смогу поделиться мыслями, как изменить систему к лучшему. Сейчас век информационных технологий, дети постоянно в телефонах. Хочется вести уроки с использованием гаджетов, чтобы ученикам было интересно. Чтобы они не просто сидели в соцсетях, а увлеченно занимались по новым программам в интернете.

ОФИЦИАЛЬНО

«Нам интересны идеи молодых учителей»

Начальник отдела управления персоналом департамента образования Марина БАБЕНКО:

- В этом году у нас появилась возможность привлечь рекордное число молодых специалистов. В прошлом году было 90 человек, в этом порядка 130. У нас запланирована торжественная часть, а далее семинары, тренинги и в конце - посвящение в молодые специалисты. Кроме посещения мастер-классов от опытных педагогов, участники смогут поделиться и своими идеями. Все их предложения нам интересны, мы их учитываем в дальнейшей работе. Развивать идеи они смогут на окружных лабораториях молодых специалистов, которые созданы в Омске и проводятся раз в квартал.

Анна МИКУЛА

ИСТОЧНИК KP.RU

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