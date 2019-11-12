2019-11-12T12:21:35+03:00
Общество

В Исилькуле после махинаций с тендерами на чиновников завели уголовное дело

Они «нахимичили» с ремонтом дорог и водопроводных сетей
Станислав МУХИН
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По нашей информации, в администрации Калачинска прошли обыски. ФОТО: mapio.netПо нашей информации, в администрации Калачинска прошли обыски. ФОТО: mapio.net
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Деятельностью чиновников Исилькуля серьезно заинтересовались силовики. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело на неустановленных сотрудников местной администрации. По нашей информации, там уже прошли обыски. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. Оказывается, они «нахимичили» с ремонтом дорог и водопроводных сетей. По крайне мере, так считают силовики.

- По версии следствия, неустановленными сотрудниками администрации поселения была в полном объеме произведена оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения на сумму 31,5 миллионов рублей. Но по состоянию на октябрь 2019 года работы в полном объеме выполнены не были, водопровод в эксплуатацию не сдан, - уточнили суть обвинений в следственном комитете.

Есть претензии у силовиков и к ремонту дорог. Например, чиновники оплатили из бюджета за ремонт улиц 10,7 млн. рублей. В итоге проверка показала, что сделанное подрядчиком не соответствует требованиям и ГОСТу. А реально выполненный объем работ стоит почти в два раза меньше. Тем не менее, дорожники получили из казны полную стоимость. И исильскульские чиновники мешать им в этом не стали. За что, вероятно, теперь и поплатятся.

Отдельная история с реконструкцией водопровода. За него местные власти заплатили из бюджета 31,5 млн рублей. Однако сети после ремонта оказались непригодными для использования. Подрядчик не доделал или не вообще не выполнил целый ряд важных работ. Как считает следствие, по вине чиновников бюджету городского поселения нанесен ущерб на сумму не менее 2 млн рублей. Кто именно из сотрудников администрации ответит по уголовному делу, пока неясно. Но, по информации СМИ, претензии могут коснуться и руководителей Исилькуля. Силовики продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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