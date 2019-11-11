Достояние омского бизнеса

Тогда в списке победителей были исключительно персоны сильного пола. Но суровый и брутальный мир бизнеса, каким он был в самом начале своего становления в нашем городе, ошеломленно «подвинулся» и освободил место для милой женщины.

И она его вот уже почти тридцать лет никому не уступает.

С тех пор было еще много наград отраслевых соревнований разного ранга. Это приятный, но не самый главный профессиональный бонус для нее. Потому что она живет своим делом, и чем лучше оно получается, тем больше приносит радости. Неудивительно, что сегодня имя ее предприятия служит нарицательным, когда речь заходит о кухне под маркой «омская».

Наталью Андреевну Гергерт знают в нашем регионе и далеко за его пределами, как и ее бизнес-проект под брендом «Луговская слобода». В фирменных заведениях — ресторане русской кухни, кафе-кондитерской, пекарне — нет отбоя от посетителей. Многие стабильно ходят сюда годами. Почему? Потому что хозяйка, как сама говорит, повар по призванию. Она не любит делегировать полномочия и сама контролирует все производственные процессы. Она знает, как правильно засолить огурцы, как печь хлеб и сварить холодец (кстати, даже из грибов!). Она заходит на кухню, где на плите варится суп, и по запаху определяет, соленый он или нет. Она ездит по миру и привозит из разных стран тайны рецептов, новые технологии и даже… салфетки ручной работы для сервировки стола. И работают вместе с ней такие же по-хорошему больные своим делом люди. Не случайно именно этой команде, как правило, доверяют приготовление блюд для дипломатических делегаций, руководителей федерального уровня и глав государств, приезжающих в Омск.

«Луговская слобода» — это стабильная и крепкая омская традиция и в то же время постоянно меняющийся контент. Не так давно, например, постоянные покупатели фирменной булочной с удивлением узнали, что их любимая пекарня закрыта. На сотрудников предприятия обрушился шквал звонков с одним возмущенным вопросом: почему? Спешим успокоить — это временно. В заведении стартовал масштабный ребрендинг.

- Мы остаемся в своей нише, но это будет диаметрально новая тема, — рассказывает Наталья Гергерт. — Сразу скажу: не будет больше нашей знаменитой слойки, которую уже перекопировал весь город. Не будет гастрономии. Просто потому, что мы устали от привычного ассортимента. Будет много нового и вкусного.

Будет, например, большой выбор самых разных видов хлеба. Причем правильного, приготовленного по технологиям, проверенным временем: на живой опаре, с остановкой брожения, с применением «пекарского холода» и т. д. Когда в результате получаются идеальная хрустящая корочка и невероятный вкус.

Интересный производственный нюанс: в обновленной пекарне будут выпекать буханки весом от 4 до 6 кг. Такая макси-булка после выпечки еще сутки должна ферментироваться и только потом поступит на прилавок. Конечно, по большей части продаваться уникальный живой хлеб будет кусками, так, как он продается во всем мире. Для этого специально приобрели лазерную хлеборезку. Появятся в ассортиментном перечне и привычные буханки, а также хлеб с полезными добавками (уже заявлены 18 технологий приготовления), около сорока видов мелкоштучной выпечки и креативные гастрономические изыски.

Откроется обновленная булочная к Пасхе. А пока «Луговская слобода» готовится к новогодним праздникам. Уже сейчас покупатели со всех концов страны — от Москвы до Владивостока — оставляют заявки на фирменные шоколадные конфеты и десерты от известного омского производителя.

Адрес: г. Омск, ул. Ленина, дом 20

Телефон: + 7 (3812) 31-15-40

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