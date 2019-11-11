Омский аэропорт является одним из старейших авиапредприятий в Российской Федерации.

31 мая 2019 года Омскому аэропорту присвоено имя Героя Советского Союза, доктора военных наук, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева.

Сегодня ОАО «Омский аэропорт» — современная компания. Накопленный опыт высококвалифицированных специалистов и внедрение новых технологий позволили ему войти в тридцатку крупнейших аэропортов Российской Федерации по количеству обслуженных пассажиров.

За последние годы в Омском аэропорту была реализована большая инвестиционная программа, в рамках которой приобретены спецтехника и оборудование для производственных служб. На привокзальной площади организован современный автоматизированный парковочный комплекс.

Приоритетными направлениями работы Омского аэропорта являются обеспечение высокого уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, создание привлекательных условий для авиакомпаний, улучшение качества обслуживания пассажиров.

Для пассажиров, привыкших к высокому уровню сервиса, аэропорт предоставляет услуги VIP-зала. Сотрудники VIP-зала круглосуточно обеспечивают максимально быстрое решение вопросов и соблюдение всех формальностей, связанных с авиаперелетами на внутренних регулярных и чартерных рейсах.

В здании аэровокзала предусмотрена комната матери и ребенка, оборудованная всем необходимым, где в уютной обстановке могут размещаться пассажиры с детьми перед вылетом рейса. В стерильной зоне аэровокзала как внутренних, так и международных вылетов расположены детские игровые комнаты, рассчитанные на пребывание детей до 12 лет.

В 2018 году ОАО «Омский аэропорт» было награждено почетной грамотой ассоциации «Аэропорт» конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок до 1 млн пассажиров. Лауреат в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта».

В конце сентября 2019 года были подведены итоги конкурса «Лучший работодатель Омской области» по итогам 2018 года. Его задача — выявление работодателей, добившихся высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы, пропаганда их достижений. ОАО «Омский аэропорт» в номинации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере» заняло I место и III место в номинации «Социальная ответственность и социальное партнерство».

За 2018 год в Омском аэропорту обслужено 1,1 млн пассажиров, темп роста к 2017 году 15,7%. За девять месяцев 2019 года пассажиропоток через Омский аэропорт увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В планах Омского аэропорта дальнейшее увеличение количества обслуженных пассажиров и расширение географии полетов на внутренних и международных воздушных линиях. Ожидается, что в 2020 году на карте полетов из Омска появятся рейсы в Челябинск, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк. Ведутся переговоры с авиа-компаниями по запуску рейсов в Германию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

Обслуживание в бизнес-зале включает в себя предоставление следующих услуг:

- ожидание посадки в уютном и удобном зале;

- TV;

- пресса;

- чайный шведский стол;

- пользование баром с широким ассортиментом напитков и блюд за дополнительную плату;

- предоставление телефонной связи (за исключением междугородних переговоров);

- WI-FI;

- отдельный выход на посадку;

- доставка пассажиров к воздушному судну на отдельном комфортабельном микроавтобусе.

Программа PRIORITYPASS

Бизнес-зал Омского аэропорта также оказывает услуги зала ожидания пассажирам-держателям карт программы PriorityPass. Владея данной картой, независимо от класса билета и авиакомпании, вы получаете доступ к первоклассным залам отдыха не только у нас, но и в любом из 1000 бизнес-залов аэропортов России и мира. Во время перелетов с семьей, друзьями или по работе PriorityPass всегда гарантирует вам комфортное пространство, где вы сможете расслабиться перед полетом.

Адрес: г. Омск, ул. Транссибирская, 18

Телефон: (3812) 517-516, 517-382

E-mail: office@aeroomsk.ru

Сайт: www.oms.aero

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