Идея Форума России и Казахстана родилась на омской земле

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией были установлены 22 октября 1992 года. Но добрые соседские отношения между народами уходят глубоко в историю. В нулевые лидеры двух стран договорились о проведении Российско-Казахстанского Форума. Неслучайно впервые он прошел в 2003 году именно в Омске. Правда, тогда назывался совсем иначе — Форум приграничных регионов. Нынешнее название мероприятие получило в 2008 году. Особое внимание развитию двухсторонних отношений соседи уделяют еще и потому, что у нас самая протяженная сухопутная граница между государствами в мире.

Проводится встреча президентов России и Казахстана, как правило, в приграничных регионах. Но случались и исключения. Как, например, в 2015 году, когда ее устроили в Сочи.

В 2003 году в Омске главными темами обсуждения сотрудничества президентов двух стран стали автомобильное сообщение, безопасность судоходства по Иртышу, а также вопросы здравоохранения. По итогам встречи Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали несколько соглашений.

В ноябре 2019 года в Омске пройдет уже XVI Российско-Казахстанский Форум. За 16 лет лидеры двух стран обсуждали такие важные вопросы, как таможенное сотрудничество, взаимовыгодные условия поставок нефти, дорожную карту промышленной кооперации, дипломатические отношения, порядок пересечения государственной границы, аренда космодрома Байконур и многое другое.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Омске.

Официально: Что обсуждали и какие соглашения заключили лидеры двух стран в Омске в 2003 году?

«Соглашение между Правительствами России и Казахстана о международном автомобильном сообщении, которое предусматривает проведение работ по углублению русла реки Иртыш для обеспечения безопасности судоходства, строительство мостовых переходов и обустройство автомобильных дорог на территории двух государств, выполнение регулярных воздушных рейсов российскими и казахстанскими авиакомпаниями»

«Соглашение между министерствами здравоохранения России и Казахстана о сотрудничестве по вопросам здравоохранения».

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:

«У нас ситуация развивается позитивно, товарооборот растет. Казахстан занимает после Белоруссии второе место в пространстве СНГ. Темпы очень хорошие. У Казахстана есть все шансы занять первое место.

Тем более что у нас взаимоотношения в сфере экономики очень разносторонние: это и высокие технологии, включая космос, это и углеводороды, это транспорт. Теперь добавим к этому еще и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим.

Мне кажется, что мы эту «палитру» сделаем более интересной, более содержательной».

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев:

«Нас объединяет — не разделяет, а объединяет — самая протяженная сухопутная граница в мире. Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной».