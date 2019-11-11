Губернатор Александр БУРКОВ: Наша задача обеспечить достойный прием, гостеприимство и провести форум на высоком уровне!

О решении проводить Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске стало известно в начале этого года. Тогда же уже и стартовала подготовка к его проведению. Руководство региона не скрывало: шанс провести у себя столь крупное международное мероприятие они восприняли по-хорошему как вызов. Тем более, что предстояло провести колоссальную работу.

«Возродить былую славу города-сада»

Губернатор Александр Бурков дал сразу понять — перед Омской областью стоят самые серьезные задачи. И город нужно приводить в порядок, чтобы не ударить в грязь лицом.

— Нам к форуму «Россия — Казахстан» нужно возродить город Омск, дать очередной толчок, потому что он был одним из лучших советских городов, самый зеленый, самый красивый. У нас такая возможность есть, — подчеркнул Александр Бурков. — Если мы соберемся, поднажмем, мы подготовим город за очень короткий период. Мы подготовим город к форуму и сможем выполнить все нацпроекты.

Губернатор также подчеркнул, что к Форуму необходимо возродить былую славу Омска как самого зеленого, благоустроенного города, коим он был во времена СССР. В советские годы Омск даже побеждал во всесоюзном конкурсе на звание «Город-сад». Но развитие и урбанизация неизбежны, поэтому с тех пор внешний облик Омска сильно изменился.

Тем не менее, уже не первый год городские и областные власти особое внимание уделяют именно озеленению и улучшению качества городской среды. И это именно новый тренд в приоритетах руководства региона. Скверы и парки благоустраивают в Омске не первый год. Например, в 2018-м в порядок привели сразу 6 общественных территорий, на которые выделили более 300 млн. рублей. В городе обновили Бульвар Победы, проспект Культуры, парк семейного отдыха на Сибирском проспекте, сквер ветеранов авиации «Крылатское братство» в Октябрьском округе, зеленую зону в Авиагородке.

Буквально накануне проведения форума открыли после реконструкции бульвар Мартынова, который станет кусочком литературного пространства в городе.

«Омск будет представлять Россию!»

Всего же в 2019 году благоустройство провели на 13 общественных территорий, среди которых Советский парк, Сквер молодоженов и другие зеленые зоны. Всего же на их обновление из бюджета города выделили порядка 700 млн. рублей. Работы на некоторых территориях продолжаются и сейчас — некоторые скверы и парки для улучшения качества решили делать очередями.

— Омск будет представлять лицо России. Сюда приедет президент — нам не должно быть стыдно. Мы не имеем право подвести нашего президента! — сказал Меняйло на встрече с омскими студентами. — Мы должны идти по самой высокой планке. Времени осталось мало.

Занялись в городе и ремонтом фасадов, на обновление которых регион получил больше 1 миллиарда рублей. Привели в порядок 169 домов, расположенных вдоль центральных магистралей.

Теплые остановки с Wi-Fi

Еще один проект, являющийся непременным атрибутом современного и комфортного города, установка теплых остановок. Для холодной Сибири это не просто удобная вещь, но и необходимость. Морозом в …-30 омичей зимой не удивишь. В современных теплых павильонах любой пассажир в ожидании транспорта может спрятаться как от холода, так и от жары. Остановки оснащены кондиционерами, отоплением, бесплатным интернетом, а также имеют табло, на котором можно в режиме реального времени отследить нужный пассажиру автобус. Указывается и его место положения, и время прибытия. Безусловно, это очень удобно для омичей. В павильонах есть кнопка «СОС» для вызова экстренных служб и кнопка связи с оператором, который через систему видеонаблюдения следить за тем, что происходит внутри. До 2020 года в Омске появится порядка 170 теплых остановок.

— Открывать теплые остановки будут по мере введения в эксплуатацию. На них будут услуги сервиса, зона Wi-Fi, указана комплексная схема движения транспортных средств, правильное наименование остановки — у нас приезжает много туристов, — говорит мэр Омска Оксана Фадина. — В режиме реального времени показывается, где движется транспорт. И, конечно, важно обеспечение безопасности для пассажиров, в том числе с детьми. Будем смотреть, делать выводы. Надо начинать пользоваться, смотреть, что нравится, что — нет. Люди сами расскажут.

Интересно, что это практически целиком частный проект, к реализации которого власти смогли привлечь бизнес с минимум вложений бюджетных средств.

9 миллиардов рублей на дороги

Традиционно большое внимание уделили и дорогам, за которые в Омске взялись в последние 3 года. Только в городе асфальт заменили на 17 магистралях. Причем на многих из них к вопросу подошли комплексно: поменяли бордюры и сделали ливневую канализацию. Начинается строительство новой автомобильной дороги от моста имени 60-летия Победы до улицы Перелета. Планируется, что это позволит разгрузить от транспорта и ликвидировать пробки на Левом Берегу. Из федерального бюджета на реализацию проекта планируется привлечь 607 млн рублей субсидий.

— В этом году дорожный фонд сформирован в размере 9,2 млрд. рублей — это беспрецедентно большие деньги, впервые в регионе такой бюджет дорожного фонда. Важно, чтобы деньги были использованы эффективно и качественно — я не побоюсь этого слова, именно качественно. Поэтому здесь, конечно же, нам необходимо контролировать работу, — подчеркивает губернатор Александр Бурков.

Известная и примерная программа визита Владимира Путина в Омск. Предположительно, руководство области собирается показать главе государства отремонтированный Юбилейный мост и Иртышскую набережную. Возможно, во время осмотра омские власти расскажут президенту о планах по реконструкции набережной и под это смогут добиться федерального финансирования. Главным пунктом программы визита Путина помимо работы на Форуме станет и осмотр выставки в новом здании сибирского филиала Эрмитажа.

Прямая речь: Полномочный представитель президента по СФО Сергей Меняйло:

— Любой город обречен на выполнение нацпроектов. И тот, кто это не понимает, он должен сойти с дистанции. У Омска, получившего право провести Форум, есть дополнительный шанс привести себя в порядок. Пора переходить к конкретному планированию мероприятий, начиная от подготовки пограничных пунктов пропуска.

Дословно: Губернатор Омской области Александр Бурков:

— Правительство Омской области вместе с администрацией города практически в еженедельном режиме проводило оргкомитет по проведению форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Объем работ предстоял большой: от благоустройства внешнего облика города до подготовки мест проведения самого форума. Это площадки для выставочной экспозиции, для встреч и работы Президентов двух государств, размещения наших партнеров — акимов соседних областей Республики Казахстан, руководителей российских регионов. Наша задача — обеспечить достойный прием, показать наше гостеприимство, провести форум на высоком уровне. Безусловно, прорабатываются вопросы культурной программы, знакомства с нашим образованием, медициной, социальной сферой, презентации промышленности, сельского хозяйства. Подготовка к такому событию требует комплексного подхода.

Официально: Мэр Омска Оксана Фадина:

— Идей, связанных с благоустройством общественных территорий Омска, у мэрии очень много. Тем более, что горожане хотят «все и сегодня», а это сильно активизирует работу всех муниципальных служб. Хочу заверить омичей: за каждый дополнительный рубль мы активно ходатайствуем, чтобы финансирование проектов увеличилось. Хочется сделать гораздо больше в части создания комфортной среды проживания в нашем городе, и я верю, что нас услышат.

Какие магистрали привели в порядок?

- Ленинградская площадь

- ул. 70 лет Октября от ул. Енисейской до ул. Конева

- ул. Енисейская

- Пушкинский и Черлакский тракты

- ул. 3-я Енисейская

- ул. Конева

- ул. 10 лет Октября от ул. Думской до ул. Лескова

- ул. Герцена до ул. 36-й Северной

- ул. Гагарина

- ул. Лермонтова от ул. Б. Хмельницкого до 3-го Разъезда

- Объездная дорога у Чукреевки

- ул. Транссибирская

- ул. Кондратюка

- 3-й Разъезд

- дорога до поселка Большие Поля