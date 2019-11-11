Под маркой «сделано в Омске»

В ней приняли участие производители из 22 стран. В составе делегации Омской области на форуме побывал руководитель компании «Омские теплицы» Игорь Басманов.

— Cфера деятельности вашего предприятия достаточно специфична, насколько сложно было выходить с такой продукцией к потребителям и в чем конкурентные преимущества, которые позволили вам, как производителю, укрепиться в этой рыночной нише?

— Мы занимаемся изготовлением теплиц уже 6 лет, причем с самого старта проекта не обращались за поддержкой к инвесторам. Фактически самостоятельно с нуля организовали предприятие, продукция которого уже достаточно востребована как на омском рынке, так и за пределами нашего региона. Начинали мы с изготовления индивидуальных теплиц для омских дачников. Сегодня наши производственные возможности уже позволяют выпускать большие тепличные блоки промышленного назначения. К слову, такие блочные теплицы сегодня не делают ни в Омске, ни в соседнем Новосибирске, так что, думаю, этот сегмент также успешно будем осваивать.

— Пока ваш основной потребитель — дачники. Эту категорию заказчиков, наверное, невозможно унифицировать. У каждого свои предпочтения и по размеру теплицы, и по конфигурации. Как вы формируете свой ассортимент?

— Модельный ряд для индивидуальных заказчиков достаточно широк. Мы предлагаем более 15 типовых изделий, каждое из которых, в свою очередь, представлено в четырех размерных вариантах. Выполняем также и нестандартные заказы. В процессе изготовления используем оцинкованную сталь и поликарбонат — это оптимальные материалы для долгосрочной эксплуатации готовой теплицы без потери ее характеристик. Все материалы отечественного производства, сертифицированы и экологически безопасны. Ну и, пожалуй, одно из важных преимуществ сотрудничества с нашим предприятием — сроки изготовления. Любой индивидуальный заказ мы выполним максимум за 2 дня, а затем доставим и смонтируем. Как правило, к нам поступают заказы комплексные — на изготовление и монтаж, но при желании будущий владелец сможет собрать конструкцию самостоятельно, это не сложно.

В числе партнеров производителя известные омские компании «Живой сад», «Юнис-Лада», «Букет Омск», «Арсенал Безопасности» и др. И все они не скупятся на высокие оценочные характеристики продукции и благодарственные слова в адрес предприятия. Сегодня омскому производителю уже «тесно» в рамках отлаженных партнерских связей. Приоритетная задача - выход на рынки ближнего зарубежья.

Адрес: ул. 10-я Любинская,1/1

Телефон: 499-100, 8-953-395-94-35

Почта: igor_basmanoff@mail.ru

Сайт: www.омскиетеплицы.рф

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