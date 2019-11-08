Готовы к сотрудничеству

— Абай Курмашович, как вы оцениваете положение дел на подведомственной вам территории?

— Достоинств у нашего района действительно много. Одно из главных — наличие мощных перерабатывающих предприятий. Годовой оборот товаров собственного производства района в 2018 году — около 7 млрд рублей, из них 6 млрд — вклад крупных перерабатывающих предприятий пищевой отрасли. В этом году мы перекроем эти показатели — в среднем рост валового продукта в районе составляет 10% в год. Объемы производства в целом растут, а продукция, которую производят наши предприятия, известна далеко за пределами области. Сгущенка Любинского МКК признана одной из самых лучших. Славную историю имеет кондитерское производство. Стабильно работают и другие предприятия.

— Как удается привлекать инвестиции в район?

— Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом, чтобы к нам в район стремились не только наши, но и зарубежные инвесторы. Не все наши договоренности и протоколы о намерениях заканчиваются реальным результатом, но даже если воплощение получает 10% из них, я считаю, это хороший результат. Не люблю скептиков, которые говорят: «Вот вы вели переговоры, а ничего из этого не вышло». С такой позицией вообще можно не работать. Не так давно у нас появился новый крупный инвестор — компания «Ястро», один из лидеров российского рынка плавленых сыров. Мы очень надеемся, что благодаря ему нарастим объемы производства молока. На них мы возлагаем большие надежды в плане развития животноводства и в ближайшие три года рассчитываем восстановить ситуацию с поголовьем скота, а потом и повышать качественные показатели за счет использования племенного потенциала новой породы коров Джерси.

— Как обстоят дела с развитием предпринимательства в районе?

— Для меня как для главы района, важны внутренние инвестиции — чтобы инициатива шла от людей. С 2012 года мы проводили стратегические сессии: приезжали в поселения, приглашали всех активных людей, слушали, изучали их проекты, порой самые фантастические. Все записывали и говорили: мы вам поможем, давайте вместе подумаем, как это сделать. Предусмотрели в бюджете средства на грантовую поддержку. Результат получился интересным. Например, у одного из наших жителей было личное подворье из 40 овец и огромное желание иметь овцеводческую ферму в 500 голов. Мы ему помогли грантом. Теперь у него тысячное поголовье, плюс к этому он еще создал и развил молочное направление. Таких проектов много. А для развития сельской территории очень важен положительный пример. Когда в каком-то населенном пункте 2-3 человека поднялись — ничего не было, и вдруг занялись делом, построили новые дома, закупили технику, стали красиво одеваться, ездить отдыхать, — односельчане это видят и тянутся к ним, пытаются этот опыт повторить, сделать что-то свое. Это много значит.

АО «Любинский МКК». Губернатор Омской области А. Бурков, глава Любинского района А. Ракимжанов, гендиректор АО «Любинский МКК» Г. Вальтер — оценивают мощность завода.

— Работу администрации люди оценивают в первую очередь по социальной составляющей. С этим справляетесь?

— У власти есть определенный перечень предоставления бесплатных услуг, но государство не может предоставлять все бесплатно. Поэтому мы охотно поддерживаем социальное предпринимательство. Один из таких примеров — детский центр в Красном Яру. Мест в детском саду не хватало, мы оказали грантовую поддержку двум предпринимателям и помогли им с помещением, они создали детский центр «Смайлик». Наши предприниматели осваивают разные направления: создали центр психологической помощи, начали обучать детей робототехнике, а малышей в детсаду — английскому языку, открыли дом престарелых, новые аптеки и многое другое. Социальное предпринимательство — это одно из важнейших направлений развития сельских территорий. У людей меняется настроение, когда их запросы удовлетворены.

— Как вы считаете, любинцы довольны жизнью в своем районе?

— Настроение земляков я чувствую все время. Чем цивилизованнее и комфортнее становится жизнь, тем больше у людей требования. А лучший показатель — выборы. Я очень благодарен своим землякам за то, что они в 2018-м на этот призыв откликнулись — на выборах президента и губернатора у нас был высокий процент по явке. Если судить по этому показателю, то, наверное, настроение у жителей нашего района не самое плохое.

— Любинский район уникален тем, что здешние предприятия активно выходят на международный уровень. Расскажите о связях с Казахстаном и другими странами.

— С Казахстаном работают многие наши предприятия, но в большей степени Любинский молочно-консервный комбинат, поставляя туда свою продукцию — сгущенное молоко. А из Казахстана на МКК поставляют молоко. Очень много кондитерских изделий идет на экспорт, и другая продукция пищевых предприятий. Это давние сложившиеся партнерские отношения. Многого мы ждем и от нынешнего форума приграничных территорий. Хотим поучаствовать в переговорах с деловыми людьми Казахстана не только по поводу привлечения новых инвестиций, но и поговорить о культурном обмене. Вот, к примеру, недавно к нам с концертом приезжал казахский певец, композитор, поэт, продюсер Ержан Кабдуллин. Эту нишу изучения традиций и творческого опыта наших соседей и партнеров нужно продолжать заполнять.

Центральная площадь в Любино приобрела новый облик благодаря включению райцентра в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

— У вас есть мечта, связанная с районом и вашей работой?

— Президентом утверждены приоритетные направления развития России до 2024 года — национальные проекты. В администрации района создана рабочая группа, которая обеспечивает реализацию национальных проектов на территории нашего района. Главная задача — сделать жизнь людей лучше, радостнее и дольше. Каждый хочет, чтобы его период руководства, короткий или длинный, был чем-то знаменателен. Мне бы хотелось, чтобы то время, пока я отвечаю за Любинский район, оставило в памяти людей только самые лучшие воспоминания.

«Приглашаю инвесторов поближе познакомиться с Любинским районом! Основные принципы нашей инвестиционной политики заключаются в создании условий наибольшего благоприятствования, оказании поддержки перспективным инвестиционным проектам, снижении административной нагрузки на хозяйствующие субъекты. Мы заинтересованы в развитии экономического и культурного сотрудничества. Любинская земля нуждается в наукоемких, инновационных, экологически чистых технологиях, в новых производствах. Я уверен: вы увидите широчайший спектр точек соприкосновения ваших интересов и интересов района!»

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