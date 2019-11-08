Сладкий бренд Омского региона

Они стали нарицательными в описании высочайшего качества и народной любви. И если пик популярности первых двух ограничен сезонами, то сгущенное молоко, произведенное на Любинском молочноконсервном комбинате, пользуется стабильным спросом круглый год.

Любинский молочноконсервный комбинат — одно из крупнейших российских перерабатывающих предприятий в сфере производства молочной продукции — вот уже 80 лет является бизнес-брендом Омской области. Сегодня оно входит в топ-50 ведущих молокоперерабатывающих предприятий страны.

И на протяжении всей истории его существования неизменными остаются базовые принципы корпоративной политики омского производителя: ставка на качество во всех аспектах деятельности, клиентоориентированность, постоянное обновление основных мощностей и ассортиментного ряда и нацеленность на успех.

Производственные площадки предприятия занимают территорию площадью в 14 гектаров. В структуре Любинского МКК несколько цехов: цех по производству цельномолочной продукции и сливочного масла, цех по производству молочных консервов, собственный жестяно-баночный цех, автотранспортный цех, ремонтно-строительный и ремонтно-механический цеха, электроцех, котельная, цех КИПиА, медпункт и столовая. Своего рода автономный мини-городок полного цикла. Ежедневно сюда поступает около 450 тонн молока. География поставок не ограничивается Омской областью. Сюда везут молоко-сырье фермеры из Тюменской области и Республики Казахстан. Все хозяйства, с которыми налажены партнёрские связи, разделяют политику омского производителя в сфере качества. Поэтому сырье доставляют на комбинат исключительно свежим и соответствующим всем требованиям качества и безопасности.

На каждом этапе производственного цикла, начиная с приемки молока и заканчивая тестовым контролем готовой продукции, жесточайший лабораторный контроль. Собственная лицензированная лаборатория по уровню технической оснащенности — одна из лучших в регионе.

Сегодня в ассортименте предприятия более 250 наименований молочной продукции. В том числе молоко, кефир, сметана, бифилайфы, йогурты с пищевыми волокнами, термостатные йогурты, обогащенные белком, снежок, ряженка. Кроме того, на предприятии производятся различные виды сливочного масла и сухое молоко высочайшего качества. Ну а визитной карточкой предприятия, как и 80 лет назад, остается знаменитая любинская сгущенка с тем самым вкусом, родом из детства.

В апреле этого года руководство предприятия приняло решение нестандартно подойти к празднованию 80-летнего юбилея комбината. Так родилась идея: создать самый высокий фонтан из продукта, любимого во всей стране. Конструкцию собирали почти месяц. Получился настоящий производственный блок в миниатюре. Для транспортировки использовали пищевую нержавеющую трубу, для подъема продукта - насос для перекачки молока. После испытаний фонтана подали заявку в Российскую книгу рекордов. Зафиксировал уникальное достижение главный эксперт книги, микроминиатюрист Анатолий Коненко. После соответствующих измерений рекорд «Наибольший объем сгущенного молока в фонтане в России» с результатом 197,67 литра был установлен. Второй, официально зафиксированный юбилейный рекорд — «Самый высокий фонтан из сгущенного молока в России» с результатом 197 см. И это весьма символично. Сладкий поток, устремленный ввысь, как знак большого будущего и новых перспектив.

А перспективы вполне конкретны: дальнейшее развитие, расширение ассортимента, увеличение мощностей. В первоочередных планах предприятия — подготовка и запуск цеха цельномолочной продукции мощностью 200 тонн в сутки. Кроме того, не за горами запуск творожного производства. Акцент на производственные новации и инвестиции в новые направления — свидетельство того, что вектор в движении к успеху выбран верный.

Адрес: Омская область, Любинский район, рабочий поселок Красный Яр, ул. Съездовская, 10.

Телефоны: Приемная: (3812) 25-57-48, Отдел продаж: (3812) 25-56-38.

Эл. Почта: lmkkmail@yandex.ru

На правах рекламы