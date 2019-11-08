Омская область — кормилица с промышленным потенциалом

Омская область еще с середины прошлого столетия имеет славу одного из ведущих промышленных центров страны. Именно эту отрасль можно считать важнейшей для развития экономического потенциала региона. Наиболее успешным направлением отрасли можно считать машиностроение.

Ядром машиностроения региона можно считать ФГУП ПО «Полет», которое является одним из крупнейших машиностроительных комплексов в стране. Предприятие специализируется на производстве авиационной и ракетно-космической техники. Значимую роль в развитии промышленного потенциала Омской области играют филиал АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»; ФГУП «Салют», филиал ПАО «ОДК-Сатурн» Омское моторостроительное конструкторское бюро, ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника», АО «ОНИИП «Иртыш», АО «Высокие технологии» производит и ремонтирует агрегаты для авиационной и ракетной техники и другие.

Важнейшими отраслями экономики в развитии Омской области являются нефтяная промышленность и сельское хозяйство. Регион входит в десятку крупнейших производителей молока и мяса в стране. По мясу, молоку и зерну местное производство значительно превышает уровень внутреннего потребления. Так что можно сказать, что Прииртышье еще и кормит соседние регионы, куда поставляет свою продукцию.

Позитивно сказывается на экономике региона и его соседство с Казахстаном. Общая граница открывает большие возможности для экспорта и импорта. Традиционно Омская область поставляет в республику продукцию машиностроения, химической промышленности, древесины, продовольственных товаров. Из Казахстана же в регион завозили различные виды оборудования, минеральное топливо и пищевую продукцию животного происхождения. Также соседство положительно сказывается и на образовательной сфере. В ведущие омские вузы, такие как Омский политехнический университет, Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского и в педагогический университет Омска, ежегодно приезжают тысячи казахских студентов.

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

«Россия приобретает новых друзей, которые любят нашу страну, а Казахстан получает квалифицированных специалистов. Высшие учебные заведения Омска и Казахстана уже заключили более двадцати соглашений о сотрудничестве в сфере образования, переподготовки и повышения квалификации специалистов. Культура, взаимное изучение и сохранение традиций наших народов также важны. Уже 6 лет в омском госуниверситете действует Центр казахского языка, а казахстанские студенты каждый год поступают на филфак педуниверситета по специальности «учитель русского языка».