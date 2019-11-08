Омский порт

На пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с одной из наиболее крупных судоходных рек Сибири — великим Иртышом — расположен Омский речной порт. В «Табеле городов Омской области» за 1834 г. отмечено первое упоминание о существовании Омской пристани, именно с этой даты и начинается история будущего Омского речного порта, которому в 2019 году исполняется 185 лет.

Юбилейный год, целая веха в истории, жизни и развитии предприятия, и мы не могли упустить шанс пообщаться с генеральным директором АО «Омский речной порт» Сергеем Григорьевичем САНДУЛОВЫМ.

О возрасте Омского порта говорит не только количество лет, самое главное то, какие глобальные изменения произошли

в работе и жизни предприятия за время его существования. Была Омская пристань, которая радушно принимала причаливающие к ней различные суда и о которой как раз было упомянуто впервые в летописи 185 лет назад. С того момента и началось все самое интересное — пристань сибирского города росла и развивалась, происходило ее превращение в крупный и современный речной порт. У порта богатейшая история, и настолько же велик вклад предприятия в развитие города Омска, Омской области и России в целом, за что в 1984 году, в канун 150-летия со дня основания предприятия, коллектив порта был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

— Сергей Григорьевич, у вашего предприятия богатая и прекрасная история, а что происходит сейчас, чем оно живет и дышит?

— Омский речной порт является достаточно крупным и значимым транспортным терминалом, в котором сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути. Это единственный речной порт в Омской области, сохранившийся после многочисленных кризисов в стране. Техническое и высокомеханизированное оснащение предприятия является очень важной и неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры города Омска и Омской области. Собственный флот Омского речного порта выполняет перевозки грузов по Омской области, северу Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам, другим регионам, расположенным в районе Обь-Иртышского бассейна. Дополнительно наше предприятие осуществляет доставку грузов в Республику Казахстан. Сегодня на грузовых комплексах перерабатывается свыше трех миллионов грузов в год. Объем перевозок при таком положительном сотрудничестве за навигацию составляет более 1 млн тонн.

— Какие возможности выгодно отличают Омский речной порт от конкурирующих предприятий?

— В техническом парке Омского порта числится свыше 100 единиц флота: пассажирского, транспортного буксирного, несамоходного, вспомогательного и специального. В порту организовано 10 механизированных грузовых причалов общей протяженностью 1495 п. м, на которых работают 35 портальных кранов. Для организации сложного процесса гидромеханизированной добычи и выгрузки песка на балансе предприятия находятся землесосы и гидроперегружатели, для переработки грузов на отдаленных причалах — плавучие мобильные краны. Омский порт заслуженно является основным эксплуатационным предприятием в системе Обь-Иртышского бассейна.

— Что нового происходит в акционерном обществе «Омский речной порт» и каковы его перспективы на будущее?

— Если говорить о перспективе развития, АО «Омский речной порт» намерено продолжать восстановление флота, освоение новых технологий по ремонту судов. К навигации 2019 года собственными силами мы восстановили теплоходы РТ-674, «Юрий Зинченко», РТ-371. Установлены новые двигатели, агрегатированы в ремонтных мастерских и установлены на судах новые вспомогательные двигатели.

Несмотря на высокую конкуренцию, мы намерены увеличить объемы переработки и перевозки грузов, в том числе в Республику Казахстан. К нам на переработку

из Республики Казахстан могут поступать не только щебень, но и соль, уголь, кислоты, а через Омский порт в Казахстан мы можем отправлять пиломатериал, лес и другие грузы. Мы надеемся на организацию стабильного судоходства между Павлодаром и Омском, а также вниз по реке до Заполярья. Для этого необходимо обеспечить гарантированные глубины на реке.

Такое международное сотрудничество интересно еще и по причине развития российской арктической программы, ведь возможность продвижения по Иртышу вплоть до казахстанского Павлодара просто необходима в целях снижения затрат на логистику и своевременной доставки грузов в любую точку мира, а такие глобальные, не побоюсь этого слова, задачи, должны решаться на высшем уровне правительствами России и Казахстана.

В свой 185-летний юбилей Омский порт живет, работает и верит в лучшее будущее, поддержку и развитие речного транспорта, процветание и благополучие города Омска, Омской области и России в целом.

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