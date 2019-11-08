«Евромед» приглашает пройти ежегодную вакцинацию против гриппа

Самые распространённые заболевания в мире – это вирусные инфекции. Именно они будут угрожать населению с начала холодов и до середины весны. А самой опасной угрозой будет грипп – острое инфекционное заболевание, чреватое множеством серьезных осложнений, среди которых пневмония, геморрагический отек легких, инфекционно-токсический шок, отек головного мозга. Чтобы избежать неприятных последствий, врачи рекомендуют проходить ежегодную вакцинацию.

Поставить прививку от гриппа можно в Многопрофильном центре современной медицины «Евромед». На данный момент вакцинация в «Евромеде» осуществляется импортными и отечественными препаратами: «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ультрикс» (Россия).

Обе вакцины представляют собой смесь высокоочищенных антигенов трёх штаммов вируса – А (H3N2), A (H1N1) и B – по 15 мкг каждый. Чтобы обеспечить надежную защиту от вирусов, которые активно распространяются на данный момент, состав вакцины от гриппа ежегодно видоизменяется в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ, и именно поэтому важно ставить прививку каждый год. Эффект от прививки наступает примерно через 2 недели после вакцинации и сохраняется на протяжении года.

Иммунизация рекомендована, прежде всего:

- детям с 6 месяцем и взрослым старше 65 лет;

- школьникам, студентам;

- работающим людям, особенно задействованных в сфере медицинских и образовательных учреждений, коммунальных услуг, транспорта.

Вакцинация также рекомендуется людям, у которых высок риск возникновения серьезных осложнений:

- с заболеваниями органов дыхания;

- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- с хронической почечной недостаточностью;

- с хроническими нарушениями метаболизма;

- с иммунодефцитными состояниями.

Стоит отметить, что прививка не дает стопроцентной защиты от вирусов, однако даже в случае заболевания позволяет перенести грипп легко и избежать осложнений.

Пик распространения вирусных заболеваний приходится на зимний период, однако вирусная волна может начаться уже поздней осенью. А поскольку организму требуется определенное время на выработку иммунитета после вакцинации, то лучше заблаговременно позаботиться о прививке.

Вакцинация проходит во всех корпусах «Евромеда», также доступен выезд на предприятие!

Стоимость вакцинации препаратом «Инфлювак» – 630 рублей, с выездом на предприятие – 750 рублей.

Стоимость вакцинации препаратом «Ультрикс» – 610 рублей, с выездом на предприятие – 730 рублей.

Для детей необходим предпрививочный осмотр педиатра – 440 рублей.

Уточнить наличие вакцин и записаться на иммунизацию можно по телефону: 99-15-32.

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