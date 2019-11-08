«Евромед» приглашает пройти ежегодную вакцинацию против гриппа
Самые распространённые заболевания в мире – это вирусные инфекции. Именно они будут угрожать населению с начала холодов и до середины весны. А самой опасной угрозой будет грипп – острое инфекционное заболевание, чреватое множеством серьезных осложнений, среди которых пневмония, геморрагический отек легких, инфекционно-токсический шок, отек головного мозга. Чтобы избежать неприятных последствий, врачи рекомендуют проходить ежегодную вакцинацию.
Поставить прививку от гриппа можно в Многопрофильном центре современной медицины «Евромед». На данный момент вакцинация в «Евромеде» осуществляется импортными и отечественными препаратами: «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ультрикс» (Россия).
Обе вакцины представляют собой смесь высокоочищенных антигенов трёх штаммов вируса – А (H3N2), A (H1N1) и B – по 15 мкг каждый. Чтобы обеспечить надежную защиту от вирусов, которые активно распространяются на данный момент, состав вакцины от гриппа ежегодно видоизменяется в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ, и именно поэтому важно ставить прививку каждый год. Эффект от прививки наступает примерно через 2 недели после вакцинации и сохраняется на протяжении года.
Иммунизация рекомендована, прежде всего:
- детям с 6 месяцем и взрослым старше 65 лет;
- школьникам, студентам;
- работающим людям, особенно задействованных в сфере медицинских и образовательных учреждений, коммунальных услуг, транспорта.
Вакцинация также рекомендуется людям, у которых высок риск возникновения серьезных осложнений:
- с заболеваниями органов дыхания;
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- с хронической почечной недостаточностью;
- с хроническими нарушениями метаболизма;
- с иммунодефцитными состояниями.
Стоит отметить, что прививка не дает стопроцентной защиты от вирусов, однако даже в случае заболевания позволяет перенести грипп легко и избежать осложнений.
Пик распространения вирусных заболеваний приходится на зимний период, однако вирусная волна может начаться уже поздней осенью. А поскольку организму требуется определенное время на выработку иммунитета после вакцинации, то лучше заблаговременно позаботиться о прививке.
Вакцинация проходит во всех корпусах «Евромеда», также доступен выезд на предприятие!
Стоимость вакцинации препаратом «Инфлювак» – 630 рублей, с выездом на предприятие – 750 рублей.
Стоимость вакцинации препаратом «Ультрикс» – 610 рублей, с выездом на предприятие – 730 рублей.
Для детей необходим предпрививочный осмотр педиатра – 440 рублей.
Уточнить наличие вакцин и записаться на иммунизацию можно по телефону: 99-15-32.
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