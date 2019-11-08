2019-11-08T11:43:59+03:00
Общество

Курганская область — поставщик уникальных ресурсов

40 % автобусов среднего класса в России производит Курганская область
Поделиться:
Изменить размер текста:

Один из плюсов региона — богатство природными ресурсами. Это и предопределило приоритеты в развитии экономики Курганской области. Здесь много месторождений сырья, отлично подходящих для производства строительных материалов. На территории области расположено одно из ключевых предприятий российской уранодобычи — АО «Далур», ведущее отработку Далматовского и Хохловского месторождений. Отработка урановых месторождений ведется современным экономически эффективным и экологически безопасным способом скважинного подземного выщелачивания.

В регионе имеются запасы редких бентонитовых глин, железных, вольфрам-молибденовых руд (месторождение, по оценкам специалистов, одно из крупнейших в России), титано-цирконевых россыпей, торфа, лечебных грязей, подземных пресных и целебных минеральных вод.

Экономика Курганской области имеет дифференцированную структуру и заметно отличается от структуры регионов Уральского федерального округа отсутствием собственных топливно-энергетических ресурсов, металлургической базы, значительной долей сельского хозяйства. Последнее занимает до 15%. Объем валовой продукции аграрного сектора ежегодно растет и составляет десятки миллиардов рублей.

Промышленность — один из столпов экономики Курганской области. Предприятия обрабатывающих видов деятельности составляют 76% всех организаций, работающих в отрасли. Они производят такие товары, как военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции, насосы. Более того, регион производит около 40% всех автобусов среднего класса в стране.

На юге и юго-востоке Курганская область граничит с Республикой Казахстан, что во многом обуславливает экономические приоритеты региона. Область активно ввозит свою продукцию в Казахстан. В структуре экспорта Курганской области преобладал «несырьевой экспорт». Это машиностроительная и фармацевтическая продукция, металлоизделия и металлоконструкции, продовольственные товары. Казахстан ввозит в Курганскую область в основном продукты питания и продовольственные товары. Годовой товарооборот между республикой и регионом ежегодно растет.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков:

«Курганская область и Республика Казахстан являются давними партнерами и соседями. У нас традиционно хорошие отношения, особенно с Петропавловском. В рамках расширения межрегионального сотрудничества нас интересует поставка оборудования для нефтегазовой отрасли. Хотели бы также рассмотреть вопрос о наращивании поставок древесины, готовы увеличить обмен по поставке продуктов питания. У региона хорошая база: семена, картофель. Курганская область готова увеличить обмен по поставке продуктов питания. На территории области расположены одни из крупнейших хозяйств в УрФО. Предлагаем рассмотреть вариант создания единого центра приграничной торговли в Петуховском районе».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оренбуржье: ворота в международный торговый коридор
Оренбуржье обладает существенным природно-ресурсным потенциалом. На территории региона есть значительные запасы углеводородов, руд черных и цветных металлов, калийных и каменных солей, сырья для производства строительных материалов.
Бизнес-класс Air Astana– гарантия идеального перелета
Комфортные и просторные кресла, расслабляющая обстановка, персональная программа развлечений на борту – лишь некоторые из привилегий полета в бизнес-классе «Лучшей авиакомпании Центральной Азии и Индии».
Надежда Платицина: каждый букет это история, рассказанная с помощью оттенков и форм
Президент Национальной гильдии флористов России, генеральный директор салона «Белая Орхидея» рассказывает о профессии флориста, о том, как проходило становление цветочного бизнеса в Омске и как этому салону удается держать высокую планку качества.
Новости 24
В Омской области из-за нарушений при капремонте возбудили уголовное дело
Под Омском у школы обрушился потолок
Омич избил старика из-за 27 рублей
Омичка убила сожителя за жадность
На видео попал момент, как задержанного за угрозу ножом омича сбивает машина
Стало известно, когда в Омске похолодает до -15
Появилось фото, как Владимира Путина встречали в аэропорту Омска
«Авангард» презентовал видео с макетом новой «Арены Омск»
В Омске сняли на видео отъезжающий из Омска кортеж президента
Омского живодера, убившего щенка, отправили в колонию строгого режима
Глава Минэкономразвития РФ Орешкин высказался о пограничных переходах России и Казахстана в Омске
Владимир Путин - в Омске: Форумы России и Казахстана приносят хорошую практическую отдачу
Губернатор Бурков - на Форуме России и Казахстана: Наш сосед обеспечивает четверть торгового оборота Омской области