Курганская область — поставщик уникальных ресурсов

Один из плюсов региона — богатство природными ресурсами. Это и предопределило приоритеты в развитии экономики Курганской области. Здесь много месторождений сырья, отлично подходящих для производства строительных материалов. На территории области расположено одно из ключевых предприятий российской уранодобычи — АО «Далур», ведущее отработку Далматовского и Хохловского месторождений. Отработка урановых месторождений ведется современным экономически эффективным и экологически безопасным способом скважинного подземного выщелачивания.

В регионе имеются запасы редких бентонитовых глин, железных, вольфрам-молибденовых руд (месторождение, по оценкам специалистов, одно из крупнейших в России), титано-цирконевых россыпей, торфа, лечебных грязей, подземных пресных и целебных минеральных вод.

Экономика Курганской области имеет дифференцированную структуру и заметно отличается от структуры регионов Уральского федерального округа отсутствием собственных топливно-энергетических ресурсов, металлургической базы, значительной долей сельского хозяйства. Последнее занимает до 15%. Объем валовой продукции аграрного сектора ежегодно растет и составляет десятки миллиардов рублей.

Промышленность — один из столпов экономики Курганской области. Предприятия обрабатывающих видов деятельности составляют 76% всех организаций, работающих в отрасли. Они производят такие товары, как военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции, насосы. Более того, регион производит около 40% всех автобусов среднего класса в стране.

На юге и юго-востоке Курганская область граничит с Республикой Казахстан, что во многом обуславливает экономические приоритеты региона. Область активно ввозит свою продукцию в Казахстан. В структуре экспорта Курганской области преобладал «несырьевой экспорт». Это машиностроительная и фармацевтическая продукция, металлоизделия и металлоконструкции, продовольственные товары. Казахстан ввозит в Курганскую область в основном продукты питания и продовольственные товары. Годовой товарооборот между республикой и регионом ежегодно растет.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков:

«Курганская область и Республика Казахстан являются давними партнерами и соседями. У нас традиционно хорошие отношения, особенно с Петропавловском. В рамках расширения межрегионального сотрудничества нас интересует поставка оборудования для нефтегазовой отрасли. Хотели бы также рассмотреть вопрос о наращивании поставок древесины, готовы увеличить обмен по поставке продуктов питания. У региона хорошая база: семена, картофель. Курганская область готова увеличить обмен по поставке продуктов питания. На территории области расположены одни из крупнейших хозяйств в УрФО. Предлагаем рассмотреть вариант создания единого центра приграничной торговли в Петуховском районе».